台南左鎮噶瑪噶居寺法會結餘款　購置小家電贈左鎮區65歲長者

▲台南左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切，以法會結餘款購置知名品牌的快煮壺小家電，送給左鎮區所有65歲以上長者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市左鎮區高齡化趨勢明顯，體恤長輩孤身在家，吃飯生活不便，加上九九重陽將至，左鎮噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切特以法會結餘款購置知名品牌的快煮壺小家電，送給左鎮區所有65歲以上長者，將來自四方信仰愛心回饋於在地，讓長輩生活更便利，也以具體行動落實佛法照顧眾生理念。

在少子化與高齡化兩大趨勢夾擊下，台灣步入高齡化社會，而其中又以偏鄉地區最為明顯；左鎮區位處台南市山區，受限水源保護區法令規定及惡地形，當地居民多以務農為主，工商業不發達，年輕人一輩幾乎都外出求學與工作，僅剩長者留守故鄉，高齡化尤其嚴重，迄113年8月底，轄內65歲以上長者約1364人。

左鎮噶瑪噶居寺今年配合普渡實施「弱勢家庭福袋物資計畫」，將上百桌普渡物資捐贈給左鎮、玉井、南化、楠西等4偏鄉行政區弱勢，以人數為標準每人一箱，總計有1270人受惠，讓在地居民歡喜沐浴佛恩；9月適逢重陽節，洛本天津仁波切再度以法會結餘款為噶居寺所在的左鎮區65歲長者購置小家電。

洛本天津仁波切表示，儒道釋皆有普渡，噶居寺順應民情風俗也結合民間信仰舉辦中元普渡法會，除慰藉過往的親友，會後也捐贈物資給弱勢家庭，旨在教導信眾佈施，以利益眾生為念，將慈悲善念化為愛心，既安頓人心，也與弱勢家庭共享佛祖的庇佑，將菩薩道落實於生活中。

洛本天津仁波切說，左鎮區長者比率偏高，部分獨自居住，生活起居自理，平日多以瓦斯爐燒開水，此次特購置不鏽鋼大容量的快煮壺小家電送給左鎮區65歲以上長者，有過熱保護、預防乾燒、自動斷電等功能，不怕老人家忘記釀災，讓生活更便利也更安全。