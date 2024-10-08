　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓　強調對武力統一不感興趣

▲▼金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透）

▲金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（7）日前往金正恩國防綜合大學視察，並在現場發表演說。他強調北韓將持續加快腳步邁向核武強國之路，並再度警告，一旦南韓、美國等敵對勢力使用武力攻擊，則北韓將不惜動用包括核武在內的攻擊手段回擊。金正恩表示，他絕對不允許南北韓的恐怖平衡遭到破壞。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，金正恩7日前往金正恩國防綜合大學視察，並在現場發表演說，不僅再度強調將不惜一切反擊、不排除使用核武，更稱以核武為基礎的美韓同盟，未來恐將破壞韓半島（朝鮮半島）的武力平衡，「一旦朝鮮半島的戰略性武力平衡遭到破壞，則意味著戰爭的到來。我絕不允許勢力平衡遭到破壞！」

▲▼金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透）

金正恩再度強調北韓擁有核武的優勢，並向南韓喊話，「在這種情況乞求生存，是毫無意義的事，『上帝的庇佑』無法守護大韓民國。未來，（我國）將加快腳步邁向軍事超強國、核武強國之路。在美韓同盟變得畸形的同時，我國（北韓）的核武應對態勢必須在無邊界的高度上加以完備。」

金正恩再度提到南韓總統尹錫悅在南韓國軍節（10月1日）的閱兵演說，直言尹錫悅的腦迴路「不太正常」，認為缺乏戰略武器的南韓卻在軍隊設置「戰略司令部」，只是徒勞無功的舉動，並表示南韓所擁有的常規性武器，無論如何都無法克服和核武之間的差距。

▲▼金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透）▲▼金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透）

最後，金正恩再度提到去年底曾經宣言過的「兩國論」。他表示，「以前我們經常提到『解放南方（南韓）』、說什麼要『武力統一』，但如今我們對這些完全不感興趣，從宣言『兩國論』的那一刻起，就不再注意那個國家了。我們完全不想攻擊大韓民國，就連對於產生這個想法都會起雞皮疙瘩，完全不會想接觸那群人。」

《勞動新聞》指出，金正恩此次前往金正恩國防綜合大學，為的就是要慶祝創校60周年紀念。據悉，該校原本名為國防綜合大學，但自從金正恩掌權以後，便於2020年在官方媒體上提到，已經改名為「金正恩國防綜合大學」。

另外，南韓《韓聯社》也指出，儘管先前北韓曾經透過官媒預告，將於7日召開最高人民會議（相當於國會），但直到今（8）日仍未見任何相關報導，推測召集時間可能會超過2天。

►尹錫悅被罵傀儡！南韓軍方怒曝「戰略目標」：就是鎖定金正恩

 

ET快訊
柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝
快訊／環快死亡車禍！　1人全身骨折、破頭亡
超吃流量App排行！第一名滑5分鐘就耗200MB　一堆台灣人
快訊／上班注意！　國1追撞回堵
半夜搭台大醫院「2號電梯」驚見1幕　仁醫拍下：像有股看不見力
路易莎爆「投資」虧逾4000萬　總公司重訊公布總額
柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣　7人210好了感謝56

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本89歲上皇后美智子跌倒骨折　稍早手術結束

72歲阿公被咬定是「烏克蘭傭兵」　俄重判美公民7年徒刑

金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓　強調對武力統一不感興趣

美以防長9日會晤　官員：美國目標並非終止衝突

以哈戰爭週年　哥倫比亞大學與紐約示威人潮再現

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

11月降息預期落空！美股收跌近400點　台積電ADR反漲1.85％

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

陸男猥褻日本妹在機場落網　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

日本89歲上皇后美智子跌倒骨折　稍早手術結束

72歲阿公被咬定是「烏克蘭傭兵」　俄重判美公民7年徒刑

金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓　強調對武力統一不感興趣

美以防長9日會晤　官員：美國目標並非終止衝突

以哈戰爭週年　哥倫比亞大學與紐約示威人潮再現

哈瑪斯突襲以色列一周年　以軍空襲加薩釀至少11死

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

11月降息預期落空！美股收跌近400點　台積電ADR反漲1.85％

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

陸男猥褻日本妹在機場落網　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

斥資2100萬！花蓮市5特色公園改造升級近完工　預計年底開放

自稱與前妻離婚心情差！高雄男社區樓下對空鳴槍　遭警方逮捕

賴清德「推還是提醒」蔣萬安？　卓榮泰妙答：中央地方互為推手

温昇豪爆鬧翻伊林！新戲「開拍前2天停拍」　金主撤資7位數製作費泡湯

和解飯延到本周五中午　卓榮泰盼：給人民看到兩院互動好模式

台積電跌5元陷千元保衛戰　指數跌逾110點

日本3大樂園萬聖節活動一次看　有迪士尼反派遊行、寶可夢派對

時力指賴清德「祖國論」反將中國一軍　「至今僅馬英九等代理人跳腳」

巨翅鵟獵箱龜反遭夾　眼神驚恐狂搧翅掙扎：快來人救命啊！

快訊／萬華凌晨死亡車禍！87歲翁騎單車逆向　遭賓士撞飛破頭亡

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

11月降息預期落空　美股收跌近400點

陸男猥褻日本妹　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

網美偷東西被抓！　竟還拍片po網

1年340天住飯店　她揭5招超專業防雷

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

印尼性旅遊！臨時新娘陪睡做家事

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

馴鱷師「手伸進鱷魚嘴裡」下秒遭狠咬！

更多熱門

相關新聞

達人破解「旅日刷卡」結帳陷阱：鎮定回答用日幣

達人破解「旅日刷卡」結帳陷阱：鎮定回答用日幣

旅日達人林氏璧正在日本玩，他分享購物時終於遇到「DCC的陷阱」。有網友直呼，「曾經也遇過一次，當初傻傻按了台幣，就當繳學費。」

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

騙櫻花妹「有蟲」 中國男趁機襲胸

騙櫻花妹「有蟲」 中國男趁機襲胸

韓前總統女兒酒駕撞車　違停、闖紅燈畫面曝

韓前總統女兒酒駕撞車　違停、闖紅燈畫面曝

南韓、菲律賓升級為「戰略夥伴」關係

南韓、菲律賓升級為「戰略夥伴」關係

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩核武

讀者迴響

熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

「寒露」5生肖運勢爆棚！

今寒露「下最多」11縣市豪大雨　百里嘉颱風可能生成

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面