金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓　強調對武力統一不感興趣

▲金正恩7日前往參加金正恩國防綜合大學創校60周年紀念，發表演說。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（7）日前往金正恩國防綜合大學視察，並在現場發表演說。他強調北韓將持續加快腳步邁向核武強國之路，並再度警告，一旦南韓、美國等敵對勢力使用武力攻擊，則北韓將不惜動用包括核武在內的攻擊手段回擊。金正恩表示，他絕對不允許南北韓的恐怖平衡遭到破壞。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，金正恩7日前往金正恩國防綜合大學視察，並在現場發表演說，不僅再度強調將不惜一切反擊、不排除使用核武，更稱以核武為基礎的美韓同盟，未來恐將破壞韓半島（朝鮮半島）的武力平衡，「一旦朝鮮半島的戰略性武力平衡遭到破壞，則意味著戰爭的到來。我絕不允許勢力平衡遭到破壞！」

金正恩再度強調北韓擁有核武的優勢，並向南韓喊話，「在這種情況乞求生存，是毫無意義的事，『上帝的庇佑』無法守護大韓民國。未來，（我國）將加快腳步邁向軍事超強國、核武強國之路。在美韓同盟變得畸形的同時，我國（北韓）的核武應對態勢必須在無邊界的高度上加以完備。」

金正恩再度提到南韓總統尹錫悅在南韓國軍節（10月1日）的閱兵演說，直言尹錫悅的腦迴路「不太正常」，認為缺乏戰略武器的南韓卻在軍隊設置「戰略司令部」，只是徒勞無功的舉動，並表示南韓所擁有的常規性武器，無論如何都無法克服和核武之間的差距。

最後，金正恩再度提到去年底曾經宣言過的「兩國論」。他表示，「以前我們經常提到『解放南方（南韓）』、說什麼要『武力統一』，但如今我們對這些完全不感興趣，從宣言『兩國論』的那一刻起，就不再注意那個國家了。我們完全不想攻擊大韓民國，就連對於產生這個想法都會起雞皮疙瘩，完全不會想接觸那群人。」

《勞動新聞》指出，金正恩此次前往金正恩國防綜合大學，為的就是要慶祝創校60周年紀念。據悉，該校原本名為國防綜合大學，但自從金正恩掌權以後，便於2020年在官方媒體上提到，已經改名為「金正恩國防綜合大學」。

另外，南韓《韓聯社》也指出，儘管先前北韓曾經透過官媒預告，將於7日召開最高人民會議（相當於國會），但直到今（8）日仍未見任何相關報導，推測召集時間可能會超過2天。