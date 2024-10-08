高鐵會員點數可抵Uber消費　「800點換100元」即起上路

▲Uber與台灣高鐵攜手推出跨平台點數兌換機制。（圖／Uber提供）

記者李姿慧／台北報導

Uber今(8)日宣布攜手高鐵推出全新跨平台點數兌換機制，高鐵TGo會員可於「TGo點數365」平台將點數兌換為「Uber/Uber Eats抵用券」，高鐵會員點數最低800點就可兌換百元Uber相關抵用券，並推出限時「有點就享兌」，輸入優惠序號搭Uber到高鐵站可獲得100點高鐵點數。

Uber與台灣高鐵攜手擴大點數生態圈，高鐵TGo會員「TGo點數365」兌換平台累積的TGo點數，即日起最低只需TGo點數800點，即可兌換100元「Uber/Uber Eats抵用券」。

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此外，Uber與高鐵亦加碼推出「有點就享兌」限時活動，即日起至2025年1月17日止，Uber One會員於Uber App中輸入「TGO100」優惠序號，於Uber App叫車並完成前往全台任一高鐵車站的行程後，每趟行程皆可額外獲得100點TGo點數。

另高鐵TGo會員即日起至2024年11月30日止，只要於TGo點數365平台兌換「Uber/Uber Eats抵用券」，並於Uber或Uber Eats App內完成新增票券序號，每張序號即可獲得50元Uber乘車優惠，且可適用於多元化計程車以及優步小黃行程。

Uber台灣總經理楊麗達表示，此次與台灣高鐵的合作，希望能結合Uber One與台灣高鐵的TGo會員生態圈，共同為台灣的消費者帶來更多的日常優惠與福利回饋。