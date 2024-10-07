高鐵國旅聯票推遊南投專案　11／23前「限定車票85折」

▲台灣高鐵推出「搭高鐵．遊南投」專案，購買國旅聯票享限定車票85折優惠。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

南投茶業博覽會、日月潭花火音樂嘉年華接力登場，台灣高鐵公司推出「搭高鐵．遊南投，吃喝玩樂通通有」專案，11月23前透過「國旅聯票」5大合作平台(Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統、雄獅旅遊)訂購日月潭旅遊商品，享加購高鐵車票85折的優惠。

高鐵公司表示，旅客若於南投在地人氣店家消費時出示國旅聯票車票訂單，還可再享店家提供的專屬消費優惠！此外，TGo會員購買高鐵聯票2張以上，並於11月完成搭乘，即可再獲贈「月月Go有禮」指定車次88折優惠券。

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台灣高鐵「國旅聯票」精選逾千項旅遊商品，包含熱門體驗、景點門票、交通接駁、運動賽事、特色遊程，如台灣好行日月潭線車票、遊湖船票、知名景點及樂園門票等，依照個人旅遊喜好自由搭配，還可享高鐵車票加購優惠。

▲「搭高鐵．遊南投」吃喝玩樂日月潭，就選高鐵「國旅聯票」。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司提到，近期引發討論的高鐵TGo會員專屬「月月Go有禮」指定車次88折優惠，高鐵公司特別加碼提供購買2張以上高鐵聯票（含國旅聯票、飯店聯票、航空聯票）的會員，11月(11月1日至11月30日)完成搭乘且無退票紀錄，可額外再獲得指定車次優惠券。

針於平日說走就走的旅客，高鐵公司表示，即起至12月底，旅客透過「國旅聯票」指定合作平台訂購「指定車次 驚喜優惠」專案，凡4日內出發的高鐵車票，自由搭配景點門票、特色美食及交通接駁等眾多商品，即可享標準車廂離峰指定車次車票7折優惠（疏運期除外）。