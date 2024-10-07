高鐵月台「無人看顧箱子」　保全緊張喊「誰的」原因曝

▲高鐵月台地上出現一個無人看顧的箱子，後來得知是一位老太太的。（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，高鐵月台上出現一個無人看顧的箱子，高鐵人員和保全很快就發現，他們快速靠近，神色緊張拉高嗓門喊「誰的箱子？誰的箱子？」而還好是有人的，最怕遇到「無人看顧的行李」。

陳志金6日在臉書說，當時一位老太太起身說「我的」；高鐵人員回應，「我們把它放到一旁，這樣才不會被人踼到。」

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陳志金表示，當時一名女生見狀，「幹嘛那麼緊張，放一下不行喔」；另一名男生則呼應，「就是啊！路這麼寬，箱子這麼大，瞎的人才會踢到！」

陳志金指出，兩位年輕人啊！去搜尋一下如果機場、車站出現「Unattended Luggage」（無人看顧的行李），標準處理方式是什麼？為什麼要這麼做？他們在擔心什麼？高鐵人員並不是過度反應！

陳志金提到，他們之所以說「擔心行李會被踼到」，一方面是給放置的人一個下台階，一方面是不想驚動其他的乘客，他們的目的是要確認這行李是「有人的」。

對此，許多網友留言，「其實會這樣問，最怕的是爆裂物， 一旦沒有人認領，會啟動SOP」、「可見大多數人沒有危機意識」、「這是公共交通運輸的地方，為了大眾安全，工作人員這麼做沒錯。」