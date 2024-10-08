不只1間！八曜和茶北部展店再+1「選在這2區」　在地人樂歪

▲八曜和茶。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名手搖飲品牌「八曜和茶」主要開在中南部，被不少北部網友敲碗，期待能到雙北展店。八曜和茶2日就在Threads上宣布「台北我們來了！」掀起熱論。昨（7）日則發文，「你以為？開幕只有一間嗎？『新北三重、新北永和』我們來了！」再度引發話題。

八曜和茶7日晚上在Threads發文「你以為？開幕只有一間嗎？『新北三重、新北永和』我們來了！永和只是我們的障眼法」，文中PO出一張光點計畫的宣傳圖，上面寫下「預告倒數 三重光點、永和光點」、「開幕活動、新品、周邊上市 10/11 9:00揭曉」。

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店家文中還提醒，由於門市還在建構中，避免現場施工人員打擾，詳細地址之後才會公布。至於10月11日是線上官網公布活動資訊，「開幕時間」與「詳細地點」會另外宣布。

八曜和茶也補充，由於還在積極尋找台北市區的地點，目前的能力是想方設法的推進至新北地區，「請大家多多包含，同時也請大家分享台北市新地點資訊，我們會努力洽談與尋店。」

貼文掀起網友熱議，「永和從何時開始變成手搖飲料品牌的火線戰區指名插旗點？繼一沐日、茶魔後，八曜也來了」、「真的太榮幸能跟朋友炫耀三重有八曜了」、「結果根本不在台北，被騙，通化街飲料一級戰區或是中山區，拜託！或是來大安站會更棒」、「住三重、公司在永和，贏麻了」、「今天開始要對我三重的同事好一點了，才能騙他買給我喝。」

提到手搖飲，顏太煮奶茶將於10月10日國慶日祭出限時1天「太煮淬茶系列第2杯10元」優惠，品項有「高山青茶」、「古早味紅茶」、「山茶花綠茶」及「百年仙草甘茶」，可隨意混搭。大苑子則是宣布「台灣鮮搾柳丁綠」重磅回歸，使用現搾台灣柳丁搭配翡翠綠茶，口感酸甜清爽，10月7日起正式上市。