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「邪惡1飲品」比鮮奶茶好喝　內行大推名單：小時候的味道

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲比起鮮奶茶，原PO還是愛喝奶精飲品。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

儘管奶精奶茶比起鮮奶茶不健康，但這一味就是有魔力！一名網友直呼，奶精奶茶真的有一種特別的口感，她時常光顧得正、麻古、清心與50嵐等，好奇內行人是否還有推薦名單？文章曝光後，有網友大推「天仁茗茶的奶精，真的是小時候的味道」、「奶茶我只喝50嵐跟上宇林，其餘我完全不接受」。

一名網友在Threads表示，身為飲料控的她超愛喝奶茶，但鮮奶茶無法久放，而奶精奶茶有一種特別的口感，更笑虧這一味特別有魔力，「添加物最好喝！」

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對此，原PO也列出常喝的愛店，像是Comebuy、得正、麻古、清心、萬波、武林茶、50嵐等，同時好奇大家是否有推薦的名單呢？

底下網友回應，「奶精奶茶，我只支持茶魔」、「天仁茗茶的奶精，真的是小時候的味道」、「最愛喝水巷茶弄的烏龍奶，還有50嵐的珍珠烏龍奶！老賴的也不錯喝，喝鮮奶會烙賽的人路過」、「龜記（茶王奶茶）超好喝」、「我也是奶精奶茶控！八曜的覺醒奶茶、小茶齋的珍珠奶茶（選奶精）、茶湯會的蔗香奶茶、85度C的慢熟奶茶」、「鶴茶樓，復刻奶茶」、「烏弄蜜香醇奶跟烏龍醇奶」、「珍煮丹、50嵐、迷克夏、茶湯會、可不可熟成白玉歐蕾」、「奶茶我只喝50嵐跟上宇林，其餘我完全不接受」。

過去也有女網友發起相同話題，比起鮮奶茶，她更愛奶精系列的手搖飲，「愛到每天都要來一杯奶茶或奶綠，一定要奶精！」

引來其他人大推，「拜託去買茶聚，我一生推」、「我就是被先喝道的蜜桃奶茶圈粉的！真的超讚」、「心目中第1名是春水堂，第2名是50嵐」、「我超愛天仁茗茶的奶茶」、「八曜和茶的奶綠或奶茶！超好喝」。

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