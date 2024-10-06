基底都紅茶！他驚50嵐「2大熱門飲品」秘密　大票人驚呆：一生推

▲50嵐在手搖飲界屹立不搖。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

手搖飲競爭激烈，50嵐因品質穩定，讓一票人都喝不膩！有網友驚問，「紅茶拿鐵跟冰淇淋紅茶，用的紅茶不一樣嗎？」文章曝光後，釣出前員工解答，「冰淇淋紅茶是阿薩姆紅茶；紅茶拿鐵是錫蘭紅茶」，引發一票網友驚呼，「喝這麼久，今天才知道！」

一名網友在Threads發問，有人知道50嵐的紅茶拿鐵和冰淇淋紅茶，這兩個品項都是以紅茶都基底，是否「用的紅茶不一樣嗎？」

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文章曝光後，前員工也曝原因，「冰淇淋紅茶是阿薩姆紅茶；紅茶拿鐵是錫蘭紅茶，兩個不一樣唷（50嵐員工路過）」。有網友進一步發問，「好奇可以點阿薩姆紅茶的拿鐵嗎？」前員工則回應，「可以唷！只是需要冰鎮，要稍等一會兒」、「紅茶拿鐵換成阿薩姆紅茶也很好喝，但阿薩姆紅茶要冰鎮，需要等店員一下」。

一票飲料控也回應，「驚～不知道」、「喝這麼久，今天才知道」、「冰淇淋紅茶一生推」、「難怪冰淇淋紅茶比較好喝」、「N年前就知道，那時我想喝錫蘭紅茶所以有問」、「原來啊！ 我覺得冰淇淋紅茶比較好喝」、「我之前要買紅茶拿鐵店員說沒了，但原本的紅茶還有，我才發現原來不一樣」、「難怪我一直覺得50嵐紅茶喝起來很像義美錫蘭紅茶」。

過去也有內行曝差異，「錫蘭比較苦澀，加牛奶剛剛好」、「因為要做成紅茶拿鐵，會故意煮久一點，不然加牛奶之後就只喝得到奶味沒有紅茶味了」、「煮完錫蘭然後冰鎮後紅茶的顏色會變成奶茶色，超酷的」。

說到冰淇淋紅茶，還有網友曾討論，從超商到手搖飲料店都是以紅茶為基底，「好像都是點冰淇淋紅茶」，反而很少看到烏龍茶或綠茶為基底，詢問「大家有無新喝法呢？」

有人則分享，「我同事反而都加青茶欸，搞得我喝紅茶的好像異類」、「冰淇淋青茶，讚」、「我倒比較喜歡搭配烏龍綠，覺得口感更清爽」、「麥當勞薯條配冰淇淋」、「不管加什麼茶重點是冰淇淋！一定要先吃一大口」。