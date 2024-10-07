小吃店同款！客人拿「醬料瓶」買手搖飲　全場笑讚：經濟實用

▲有人拿醬料瓶當環保杯。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人買飲料會帶環保杯，許多廠商也推出各式各樣的款式。就有手搖飲店員PO出客人帶來的「環保杯」，居然是平常在小吃店會看到的塑膠醬料瓶，讓眾人紛紛笑翻，「這是哪個小天才？看起來超好用」、「自備酒嘴！也太方便了吧！」「路上如果有人拿這個喝，我可能真的會以為把醬油當飲料。」

一名手搖飲店員妹在Threads發文「收到這種環保杯」，文中貼出照片，只見有客人拿小吃店常見的「大瓶口調味瓶」來買飲料。實際查詢，該調味瓶有分4種容量，分別是600、700、800、1000毫升，本體是PE材質，耐溫為-20℃～60℃，價格約落在30元～50元左右。

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照片引發熱論，不少人紛紛笑出來，「真是省錢達人，5元省幾次就回本了，開眼界」、「卡打掐的超級升級版」、「直接用擠的喝」、「萬物皆可環保杯」、「這讚讚欸！還省了吸管！」「看得出來是懂生活的人」、「可惜無法吸到珍珠XD」、「經濟實用」、「喉嚨借過！太優秀。」

還有飲料店店員現身分享，「上班都會遇到奇葩，我前幾天收到更奇葩的…客人拿一桶有洗乾淨的空沙拉油桶給我…那孔真的很小…可惜我一個人作業而已，沒辦法拍下來」、「那個冰塊超難下去的耶！之前收到寶特瓶要當環保杯裝，差點直接翻桌叫客人自己塞冰塊進去給我看。」