達人破解「旅日刷卡」結帳陷阱：鎮定回答用日幣

▲林氏璧當下回答店員要用日幣刷卡，並按下刷卡機上的F2（用日幣結帳）。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

旅日達人林氏璧正在日本玩，他分享購物時終於遇到「DCC的陷阱」。有網友直呼，「曾經也遇過一次，當初傻傻按了台幣，就當繳學費。」

林氏璧近日在臉書說，他當下用Master信用卡刷卡，「店員若無其事地問我，要用台幣還是日幣計算？我鎮定回答我要用日幣」，並按下刷卡機上的F2（用日幣結帳）。

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林氏璧表示，若用DCC，會以0.229的匯率算，通常是比較不划算的；且該店家情形是會收3.5%手續費，這在DCC還算低的，被收5%、甚至更多都有可能（當天用全支付的匯率是0.2204）。

對此，許多網友留言，「這題我會，鎮定+肯定回答日圓，再檢查信用卡簽單，是不是日幣」、「這次去名古屋也有遇到過一次，在超市」、「我去日本也遇到好幾次，結帳時也是要注意一下」、「曾經也遇過一次，當初傻傻按了台幣，就當繳學費。」

▼DCC與傳統機制差別。（圖／央行）





而這套用新台幣結帳的系統，名稱叫DCC機制，過往就曾有民眾拿台灣的信用卡在國外消費，結帳時店家卻問「要不要用新台幣結帳」，持卡人一聽到可以刷新台幣，都以為會較划算，但回台收到帳單後，才發現匯率貴得離譜。

DCC機制約出現於2003年，不只針對新台幣，該系統可提供持卡人選擇使用「當地貨幣」或「母國貨幣」結帳；如果選擇以母國貨幣結帳，則以店家與當地收單機構當天的匯率立即結匯。

其實央行就曾介紹過，DCC與傳統刷卡機制差別，最大不同就是決定外幣兌換成「本國貨幣」匯率的時點，傳統機制信用卡外幣消費款項，是在國際信用卡組織向發卡銀行請款時才決定，而DCC機制則是刷卡當下就確定。

傳統機制的交易匯率，依Visa等國際信用卡組織結匯匯率計算；DCC機制則以當地收單銀行提供的DCC即時匯率計算，除了銀行自行決定的匯率較差以外，當中還包含手續費等費用，因此提醒民眾遇到刷卡時要當心。

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