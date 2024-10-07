韓前總統女兒酒駕撞車！飲酒7hrs「違停、闖紅燈」　怒甩警察手畫面曝

▲文在寅2017年5月參選總統時，妻子金正淑（右一）、女兒文多惠（右二）、文多惠的兒子（右三）曾出席造勢活動。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統文在寅任期內，曾嚴厲譴責酒駕，痛批「酒駕等於殺人行為」，豈料女兒文多惠如今也面臨酒駕風波，不僅違法停車、渾身酒氣下開錯車門，更在深夜直接開車上路，在一連串闖紅燈、違規左轉後與計程車擦撞，就連在執法前線的資深警察，都無法置信前總統女兒酒駕的消息。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，文在寅的女兒文多惠現年41歲，如今酒駕風波愈演愈烈，相關行車紀錄器與監視器畫面、肇事前的行蹤跟著曝光。首先，文多惠於本月4日開著父親今年4月贈與的Hyundai Casper，於晚間6時57分抵達首爾市龍山區距離梨泰院站90公尺的米其林星級牛肉餐廳，當時她停在隔壁店家的門口。

不過，文多惠停車的區域卻是劃上黃線的路段。依照南韓當地法規，駕駛不得在黃線區域停車超過5分鐘，否則一旦被取締將被罰鍰4萬韓元（約新台幣955元，台灣法規為處新台幣600至1200元罰鍰）。然而，文多惠一停就是7個小時。

▲文多惠酒駕肇事畫面曝光。（圖／翻攝自Channel A）

米其林星級牛肉餐廳晚間10時30分關門，於是文多惠只好又前往附近的酒店喝酒，至少續攤3次。等到文多惠的身影再次被監視器拍攝到時，已經是隔天（5日）凌晨2時5分，當時她拖著身子從酒店走到對面的停車處，她試圖打開車門，然而該輛車卻並非文多惠的Hyundai Casper，於是她只好靠在駕駛座的車門，之後再度走回店家。

凌晨2時21分，腳步不穩、左右搖晃的文多惠走過梨泰院的巷弄後，終於回到愛車Hyundai Casper。然而，她卻根本沒有意識到自己是酒駕，直接開著車穿越過單行道，約行駛170公尺後「闖紅燈」，在右轉待轉車道上違反信號指示直接左轉，因此卡在路口上長達數秒，阻礙當地交通。

從梨泰院站三叉路左轉的她，在梨泰院漢密爾頓酒店前任意變換車道，結果直接擦撞另一輛計程車，當時已經是凌晨2時51分。經過酒測後，可以發現文多惠的血液酒精濃度達0.14%，已經超過「吊銷駕照」的標準，明顯無法控制身體的平衡。

文多惠接受警方盤查、前往附近派出所的監視器片段也跟著流出，只見她似乎輕輕甩開警察的手臂。

根據《韓聯社》，首爾警察廳高層關係人士今（7）日在記者懇談會上，證實文多惠酒駕的消息，並透露警方當時透過駕照，確認肇事駕駛就是「前總統文在寅的女兒」文多惠，在酒精濃度檢測和相關調查結束後，警方便同意讓文多惠在其他人的陪同下返家，至於該名陪同者的詳細身分，則因隱私問題而不願透露。

警方目前已經取得該輛計程車的行車紀錄器記憶卡，預計在釐清肇事責任歸屬後，再度擇日傳喚文多惠進行調查。至於文多惠是否需要接受藥物檢測？警方解釋，依照現行法規，並無強制要求肇事者接受藥物檢測的規定。

▲南韓前總統文在寅、女兒文多惠風波不斷。（圖／翻攝自韓網）

據悉，近來文多惠可以說是風波纏身。南韓檢方將文在寅列為「收賄嫌疑人」，今年8月底扣押搜索文多惠的住處、公司、位於濟州島的別墅。

南韓檢方認為，文在寅任內涉嫌向同黨國會議員、泰國廉航「泰國易斯達航空」（Thai Eastar Jet）實際擁有者李相稷行賄，在任命其為中小企業振興工團理事長後，李聘用文多惠的前夫徐某為公司高層，派駐泰國。

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