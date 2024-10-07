台電南投區處動員南下支援搶修　屏東受災戶深夜凌晨2時全數復電

▲台電屏東區處人員冒險搶修電力 。（圖／台電屏東區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

山陀兒颱風期間，屏東縣遭受強風暴雨肆虐，導致多處電力中斷；台電南投區處表示，於第一時間即組織應變小組，火速派遣支援團隊南下、協助屏東區處搶修，截至今日凌晨2時順利完成所有搶修作業，為所有受影響用戶恢復電力。

山陀兒颱風於10月2日侵襲南台灣，造成屏東地區多條電力線路損毀，樹木倒塌、電杆斷裂等情況頻傳，導致當地最多達9萬餘戶停電；台電屏東區處立即展開搶修工作，但由於災害範圍廣泛、人力需求龐大，台電南投區處因此派遣21位技術專業人員、各式工程車輛及相關裝備前往屏東，投入電力搶修行動。

▲▼台電南投區處支援搶修團隊完成屏東、鳳山的復電任務後，於今日凱旋歸來。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區處指出，經南投支援團隊、屏東區處員工及相關人員通力合作，在今天深夜的凌晨2時終於為受災地區的所有居民及企業復電，確保民生與經濟活動儘快回到正軌。

南投區處長張毓哲說，這次的搶修行動展現台電各區處之間的緊密合作與迅速應變，也是無數台電人員冒著風雨、不眠不休、辛勞付出的成果，無論距離多遠、颱風損毀多嚴重，都會與兄弟區處一同肩負起恢復供電的使命，讓居民早日重獲光明。