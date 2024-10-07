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屏東執行分署對颱風受災義務人採寬緩執行　10月聯合拍賣會改期

▲屏東執行分署10月聯合拍賣會改期至11月5日舉行 。（圖／資料照）

▲屏東執行分署10月聯合拍賣會改期至11月5日舉行。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

受山陀兒颱風豪雨強風影響，屏東縣目前農業損失達2億3953萬元，占全國農損金額6成，為全臺最高。法務部行政執行署屏東分署為落實公義與關懷核心價值，並配合行政院做好災後復原工作之指示，盡全力協助民眾從寬、從簡、從速恢復家園，自即日起採行3項寬緩執行及關懷措施。

一、受災義務人若因經濟困難，無法一次繳清，可檢具相關證明文件，申請分期繳納，分署將協助辦理分期；已辦理分期繳納之受災義務人，亦可檢具相關證明文件，申請延長分期繳納期數；災損照片、戶籍資料、媒體報導等相關證明文件可以手機拍照後逕寄分署電子郵件信箱900@mail.moj.gov.tw。

二、如收到分署傳繳通知或到場通知，可致電承辦書記官或執行員改期，或至「線上申請」專區線上申請改期，網址為：https://www.pty.moj.gov.tw/259660/259754/1246244/Nodelist。

三、受災義務人如因災損需申請稅捐減免，屏東分署將協助轉介相關稅捐稽徵機關；如有生活上困難，屏東分署亦可協助轉介相關社福機構申請急難救助，盡全力協助民眾渡過難關。

原訂於10月1日舉行的「123聯合拍賣會」，因該日停班，延期至11月5日舉行，分署就各項拍賣標的將另行公告，如有任何疑問歡迎來電（08）7366626洽詢，或參閱屏東分署官網。
另外屏東分署暖心提醒，現正值相關災損補助申請期間，如遇有疑似假借行政執行名義之詐騙文書或電話，也可先撥打分署電話確認求證。

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