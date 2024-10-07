　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

▲屏東縣新增8處科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣新增8處科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升交通安全，屏東縣政府警察局預定於114年1月1日起啟用8處新增之科技執法設備。這些設備將針對「違規停車」、「車輛行經路口不停讓行人」、「闖紅燈」、「未依標誌標線行駛」及「汽車未依規定行駛慢車道」等交通違規行為進行取締。為讓民眾有充足時間了解及適應新措施，自10月1日起進行為期三個月的宣導期。

▲屏東縣新增8處科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據屏東縣政府警察局的統計數據，今年1月至9月底，縣內共發生23,680起交通事故，其中死亡人數105人，受傷人數達17,045人。深入分析發現，違規行為是導致事故的主要原因，其中包括車輛行經路口不禮讓行人（48件）、闖紅燈（485件）以及未依標誌標線行駛（268件）；此外，違規停車不僅影響交通秩序，還可能間接造成交通事故。因此，警察局經過詳細評估後，決定在違規高發路段安裝科技執法設備，以減少此類事故的發生。

這次新增的8處科技執法地點涵蓋了交通違規及事故高發路段，包括屏東市廣東路與仁愛路口、九如鄉九如路與東寧路口、潮州鎮延平路600巷口、東港鎮堤防街與朝隆路東琉碼頭周邊、內埔鄉復興路段、台1線456K北上周邊路段及恆春鎮中正路段等，這些地點將著重取締「違規停車」、「車輛行經路口不停讓行人」、「闖紅燈」、「未依標誌標線行駛」及「汽車未依規定行駛慢車道」等違規行為。

警察局表示，這些科技執法設備的主要目的在於防制交通事故發生，確保行車順暢，並引導駕駛人遵守交通規則，進一步營造友善的交通環境；此外，將進行三個月的宣導期，提醒民眾注意新設置的執法地點及重點取締項目，讓民眾有足夠時間了解和適應，避免因違規而受到處罰。

警察局局長戴台㨗強調，設置科技執法設備的初衷並非以處罰駕駛人為目的，而是希望透過這些設備導正駕駛人的不良習慣，從而達到減少交通事故、保障道路順暢的效果。戴局長也呼籲民眾，行駛道路時務必遵守交通規則，特別是在路口禮讓行人、避免違規停車，共同營造安全、友善的用路環境，保護自己與他人的生命安全。

ET快訊
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫
獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了
被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

埔里「流浪一哥」遭撞命危！騎士肇逃畫面曝　2分鐘8車經過全無視

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

愛車遭倒塌路樹壓到動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

好亂！上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

埔里「流浪一哥」遭撞命危！騎士肇逃畫面曝　2分鐘8車經過全無視

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

愛車遭倒塌路樹壓到動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

好亂！上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

新光金股臨會前業績開獎！　前9月EPS達1.24元

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

社會熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

人妻玩「約砲神器」外遇4年想分手　小王狂糾纏

快訊／台南20歲女大生「校內6樓墜落」！　搶救無效亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／新北金山長興宮又淹水！大量黃泥水湧出

快訊／北市社子島凌晨火警！　分租雅房大火1死7獲救

女業務遭客戶性侵！喝下「聖水」昏迷

東海女大生今告別式！司機現身鞠躬

更多熱門

相關新聞

韓前總統女兒酒駕撞車　違停、闖紅燈畫面曝

韓前總統女兒酒駕撞車　違停、闖紅燈畫面曝

南韓前總統文在寅任期內，曾嚴厲譴責酒駕，痛批「酒駕等於殺人行為」，豈料女兒文多惠如今也面臨酒駕風波，不僅違法停車、渾身酒氣下開錯車門，更在深夜直接開車上路，在一連串闖紅燈、違規左轉後與計程車擦撞，就連在執法前線的資深警察，都無法置信前總統女兒酒駕的消息。

通緝男拒檢逃逸「逆向+闖紅燈」下場曝

通緝男拒檢逃逸「逆向+闖紅燈」下場曝

山陀兒襲3天！彰科技執法抓401件違規

山陀兒襲3天！彰科技執法抓401件違規

台南交通違規科技執法其中3處9個月共開單14792件

台南交通違規科技執法其中3處9個月共開單14792件

科技女超速+闖紅燈拒繳1.2萬　執行署扣押存款

科技女超速+闖紅燈拒繳1.2萬　執行署扣押存款

關鍵字：

屏東縣科技執法8處違規停車闖紅燈

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面