屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

▲屏東縣新增8處科技執法路口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升交通安全，屏東縣政府警察局預定於114年1月1日起啟用8處新增之科技執法設備。這些設備將針對「違規停車」、「車輛行經路口不停讓行人」、「闖紅燈」、「未依標誌標線行駛」及「汽車未依規定行駛慢車道」等交通違規行為進行取締。為讓民眾有充足時間了解及適應新措施，自10月1日起進行為期三個月的宣導期。

根據屏東縣政府警察局的統計數據，今年1月至9月底，縣內共發生23,680起交通事故，其中死亡人數105人，受傷人數達17,045人。深入分析發現，違規行為是導致事故的主要原因，其中包括車輛行經路口不禮讓行人（48件）、闖紅燈（485件）以及未依標誌標線行駛（268件）；此外，違規停車不僅影響交通秩序，還可能間接造成交通事故。因此，警察局經過詳細評估後，決定在違規高發路段安裝科技執法設備，以減少此類事故的發生。

這次新增的8處科技執法地點涵蓋了交通違規及事故高發路段，包括屏東市廣東路與仁愛路口、九如鄉九如路與東寧路口、潮州鎮延平路600巷口、東港鎮堤防街與朝隆路東琉碼頭周邊、內埔鄉復興路段、台1線456K北上周邊路段及恆春鎮中正路段等，這些地點將著重取締「違規停車」、「車輛行經路口不停讓行人」、「闖紅燈」、「未依標誌標線行駛」及「汽車未依規定行駛慢車道」等違規行為。

警察局表示，這些科技執法設備的主要目的在於防制交通事故發生，確保行車順暢，並引導駕駛人遵守交通規則，進一步營造友善的交通環境；此外，將進行三個月的宣導期，提醒民眾注意新設置的執法地點及重點取締項目，讓民眾有足夠時間了解和適應，避免因違規而受到處罰。

警察局局長戴台㨗強調，設置科技執法設備的初衷並非以處罰駕駛人為目的，而是希望透過這些設備導正駕駛人的不良習慣，從而達到減少交通事故、保障道路順暢的效果。戴局長也呼籲民眾，行駛道路時務必遵守交通規則，特別是在路口禮讓行人、避免違規停車，共同營造安全、友善的用路環境，保護自己與他人的生命安全。