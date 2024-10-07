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大陸 大陸焦點 特派現場

店員幫烤肉突夾1塊自己吃！客人看傻眼...結局網笑翻：虧大了

有燒烤店店員幫客人服務時，忍不住自己夾了1塊，讓客人看傻眼，最後店家讓該桌客人免費吃。（示意圖／pexels）

▲燒烤店員幫客人服務時，因為太香忍不住夾了1塊給自己吃。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

有些烤肉店會有桌邊代烤服務。近日就有民眾分享聽到店員自爆超糗工作的經驗，在幫客人烤肉時，忍不住夾了1塊放到自己嘴巴裡吃，讓客人都看傻。事後烤肉店處理方式是讓客人免單，許多網友都被店員行為笑翻，還表示應該多吃幾塊不然虧大了。

微博主「社死案發現場」日前分享一位民眾的投稿，他去吃燒烤聽到店員發生的有趣經驗。民眾去一間有桌邊服務的燒烤店，店員幫忙烤肉時突然自爆，之前有一次幫兩位客人烤肉，可能因為把肉烤得太香，他竟然當著客人的面夾了1塊肉自己吃，他至今都記得客人看傻眼，抬頭瞪大眼睛看著他。

原PO好奇問店員最後如何處理尷尬場面，店員表示他只好讓那桌客人免費吃，當日消費免單；他聽完安慰店員，「如果是我的話可能會以為你是在示範吃法」，沒想到店員很有自知之明地說，「誰家拿鉗子吃肉啊」，讓他當場笑瘋了。

貼文底下湧入上百名網友留言，幾乎都被烤肉店店員的故事笑翻，「吃一塊就免單，這還不多吃幾塊，不然虧大了」、「這就是我不去烤肉店打工的原因」、「不好意思，我幫你試試熟了沒」、「這樣就可以免單，我願意讓你多吃幾塊」。

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