家長注意！「5遊具」有安全疑慮　醫警告：手沒洗乾淨恐中毒

▲醫師指出，幫小孩挑選遊具時，要認清有無「ST安全玩具標誌」或「CE安全玩具標章」。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

不少爸媽為了孩子安全，都會避免在家中擺放有風險的東西。小兒專科醫師巫漢盟在粉專《阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師》分享，5種有疑慮的遊具，包括彈跳床、史萊姆、螢光棒、螃蟹車、蘿蔔刀。

●彈跳床

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根據美國兒科醫學指出，彈跳床發生意外的機率高，以美國國內來說，幼兒與青少年曾發生過扭傷、拉傷、挫傷或其他軟組織損傷，尤其又以下肢損傷最常見，而讓人擔心的頭頸部受傷則占所有彈跳床損傷的10～17％。

●史萊姆

史萊姆含有膠水、硼砂、香料、色素、亮片等物質，曾有實驗長期餵食老鼠硼砂，導致傷害神經系統、消化系統，因此影響食慾和營養吸收。由於孩子玩樂可能會產生誤食或手沒洗淨導致中毒的狀況，又或是因為碰觸裡面的化學物質導致接觸性皮膚炎，因此建議應避免玩此類物品。

●螢光棒

一次性螢光棒外層由塑膠製成，裡面套著一根密封玻璃管，經彎折使玻璃破裂後接著引起化學反應產生螢光體，但若過度彎折或刀切導致鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二丁酯等低毒成分外漏，不慎吸食或觸碰可能會造成噁心、頭暈、昏迷等情形。建議若真的要玩螢光棒可選擇LED螢光棒，不僅可重複使用，也較環保。

●螃蟹車

螃蟹車主要功能在於可以提供寶包自行娛樂，但卻無法幫助學步，而且前進時需靠寶包自行用腿蹬著往前，尤其一旦坐在裡面太久，雙腿可能會因為缺乏支撐而過度彎曲，造成O型腿，另外也容易發生夾傷腳的情形，目前美國、加拿大都已宣導禁用螃蟹車。

●蘿蔔刀

蘿蔔刀看似有做鈍角設計，然而仍然可以劃破紙張、蘋果和西瓜，由於蘿蔔刀的刀刃靠單手就可以把刀片甩出，動作俐落又酷炫，可能在小朋友之間引起流行，若孩子興奮過頭有可能不小心劃到或戳到同學的眼睛、皮膚，造成不必要的受傷和糾紛。

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