　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用微波爐加熱杯麵釀爆炸！專家實測曝慘況：3類東西是禁忌

加熱,隔夜菜,隔夜飯,微波爐（圖／達志／示意圖）

▲微波爐若操作不當，可能引發危險事故。（示意圖／達志）

文／CTWANT

許多人喜愛使用微波爐輕鬆快速準備食物，然而若操作不當，微波爐可能引發危險事故。近期日本NITE（製品評價技術基盤機構）就針對這些潛在風險發表新聞稿，提醒使用者正確使用烹飪家電，避免事故發生。過去曾發生有民眾將杯麵放到微波爐加熱爆炸，因部分杯麵蓋子含有鋁，會引起火災，另外寶特瓶、生雞蛋也不能用微波加熱，同時也提醒微波爐內的汙垢要定期清理，才不會因碳化引發火災。

NITE產品安全宣傳科的安元隆博指出，從2019年到2023年間，NITE共接獲494起與烹飪家電相關的事故報告。其中多數事故源自於使用者的操作失誤與錯誤使用。過去有案例顯示，某些人曾將整個杯麵連同容器放入微波爐加熱，最終導致容器爆炸，損壞微波爐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安元隆博解釋，NITE的實驗發現，部分杯麵的蓋子含有鋁成分，這在微波爐中加熱時會引發火花，甚至起火，這是因為許多人並不清楚金屬材料不能放入微波爐加熱。

此外，NITE在其官方YouTube頻道上公開了多段實驗影片，展示了將寶特瓶或生雞蛋放入微波爐加熱，導致爆裂的危險。

安元隆博強調，直接加熱瓶蓋非常危險，且大部分寶特瓶並不適合使用微波爐，即便適用，也必須先移除瓶蓋。他也提醒，微波爐內的碳化污垢也可能引發火災，建議使用者定期清潔設備，確保安全使用。

台北市消防局也曾在官網指出，使用微波爐時應謹慎遵守安全事項，以避免火災發生，像是當需長時間加熱可能易燃的食材，如番薯或肉類，務必依照使用手冊中的建議加熱時間操作，切勿自行延長加熱時間；在加熱過程中隨時留意食物狀況，避免離開現場；微波爐周圍也應保持乾淨整潔，遠離任何可燃物；若需連同包裝一起加熱，應確認包裝上是否註明「可微波」，若標示為「不可微波」，切勿將其放入微波爐中。

台北市消防局表示，當發現微波爐冒煙時，請依下列步驟應對，首先立即關閉電源，且不要打開微波爐門；在門仍然關閉的狀態下，避免慌張檢查微波爐內部狀況；若火勢未自行熄滅，應保持門關閉，準備滅火器等設備進行滅火，並同步報警；若火勢擴大且難以控制，應迅速關閉廚房門，並立即疏散至安全地點等待消防隊的救援。

延伸閱讀
印尼女與土豪遊客「閃婚」換聘金　她17歲嫁50歲男5天後離婚
台積電「免費紀念品」被網拍　1組合價格全網看傻眼
八方雲集全台上百家「創始店竟在這區」！當地人驚喊：完全沒印象

ET快訊
陪老婆回娘家「搭高鐵噴了30萬」　他住宿更崩潰：能減少次數嗎
快訊／大雷雨襲擊4縣市！
快訊／台中夫妻遭追撞！　老公掉落河床身亡
他蹲馬桶ing「蛋蛋突暴痛」！　醫見1習慣秒懂了
快訊／12縣市大雨特報！
逛夜市「髮絲突飛起來」　隔壁路人也是！網曝恐怖真相：快跑
快訊／國1汐五高架多車追撞！　母抱小孩站路邊
桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲：知道誰害的
快訊／大雷雨轟2縣市！　警戒區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨又往南跑　大雷雨襲擊4縣市

不能退出！她LINE群組狂洗版　過來人「靠1招」看不到了

快訊／大雷雨往北游擊　2縣市警戒1小時

快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

Dcard大書婚內出軌同事「還會看Dcard的影片？」　7千網友給答案

小綠人揮舞國旗！桃園交通局秀巧思　國慶三元素陪過馬路

快訊／大雷雨續轟2縣市　警戒區出爐

用微波爐加熱杯麵釀爆炸！專家實測曝慘況：3類東西是禁忌

逛夜市「髮絲突飛起來」　隔壁路人也是！網曝恐怖真相：快跑

三餐狂吃2食物！一家人竟「全得糖尿病」　醫驚：罹病率100％

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

國小弟颱風假揪家人打牌　嗨喊：不能讓老師知道XD

快訊／雨又往南跑　大雷雨襲擊4縣市

不能退出！她LINE群組狂洗版　過來人「靠1招」看不到了

快訊／大雷雨往北游擊　2縣市警戒1小時

快訊／雨區擴大　12縣市大雨特報

Dcard大書婚內出軌同事「還會看Dcard的影片？」　7千網友給答案

小綠人揮舞國旗！桃園交通局秀巧思　國慶三元素陪過馬路

快訊／大雷雨續轟2縣市　警戒區出爐

用微波爐加熱杯麵釀爆炸！專家實測曝慘況：3類東西是禁忌

逛夜市「髮絲突飛起來」　隔壁路人也是！網曝恐怖真相：快跑

三餐狂吃2食物！一家人竟「全得糖尿病」　醫驚：罹病率100％

上屆金鐘視后蔡淑臻認了「不走紅毯」原因曝光　久違露面近況超狂

只用紙筆溝通！哈瑪斯領導人辛瓦神隱　傳和以國人質待在一起

基隆海中天社區邊坡土石滑落　卓榮泰：按時程搶通受阻道路

12強想遇到中華隊　富藍戈排好3洋投劇本

南港67年老透天「售價9288萬」他愣：不如去日本買房！內行秒懂

3盤逆轉闖上海大師賽16強　梅迪維夫：艱難又有趣

周潤發分享糖尿病飲食之道　營養師：「3樣食物」一定要少吃

台灣世界盃體操挑戰賽傳捷報　林冠儀吊環奪銀、蕭佑然鞍馬摘銅

快訊／雨又往南跑　大雷雨襲擊4縣市

南投茶博會千人擂茶登場　美人腿公主同步體驗客家飲茶文化

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

可能還有颱風　最新預測曝

「看過他們約會！」網目睹Dcard大書出軌

iPhone 12換16「官方估值0元」！原因傻眼

快訊／國家警報響！10縣市大雨特報　大雷雨轟4地

衝加護病房「探望張友驊」　彭華幹被護士趕出來

搭星宇驚見地勤是張國煒！超嚴肅畫面曝

人潮排爆！台中人搶買蛋糕「花40分才買到」　台北人看傻眼

電鍋都是垢！她激推「免錢1招」不用刷　驚人對比曝

更多熱門

相關新聞

北漂妹「每月開銷35K」嚇瘋：難怪存不了錢

北漂妹「每月開銷35K」嚇瘋：難怪存不了錢

近日網路掀起一波「北漂精緻女孩的每月支出」的討論，一名女網友分享，列出清單後發現每個月開銷居然快3.5萬，讓她嚇了一跳，因此開始嘗試記帳、6個罐子理財法，希望可以存到錢。

太無聊？2男大生擅自搬「送餐機器人」進房間

太無聊？2男大生擅自搬「送餐機器人」進房間

妹子搭Uber「信義→新莊」要4500元！全網看傻

妹子搭Uber「信義→新莊」要4500元！全網看傻

變相宣告死刑結束　受害者家屬崩潰：拿到免死金牌

變相宣告死刑結束　受害者家屬崩潰：拿到免死金牌

男喝醉遭警「帶椅」扛走　路人：進喔

男喝醉遭警「帶椅」扛走　路人：進喔

關鍵字：

NITE微波爐周刊王

讀者迴響

熱門新聞

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

可能還有颱風　最新預測曝

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角

「看過他們約會！」網目睹Dcard大書出軌

台南傳孤獨死！59歲女病逝床上3天

買手搖飲「發票中1000萬、200萬」！　獎落2縣市

快訊／賴清德才發表「祖國論」　中共今早火速派20架次軍機出海

更多

最夯影音

更多

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面