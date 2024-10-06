用微波爐加熱杯麵釀爆炸！專家實測曝慘況：3類東西是禁忌

▲微波爐若操作不當，可能引發危險事故。（示意圖／達志）

文／CTWANT

許多人喜愛使用微波爐輕鬆快速準備食物，然而若操作不當，微波爐可能引發危險事故。近期日本NITE（製品評價技術基盤機構）就針對這些潛在風險發表新聞稿，提醒使用者正確使用烹飪家電，避免事故發生。過去曾發生有民眾將杯麵放到微波爐加熱爆炸，因部分杯麵蓋子含有鋁，會引起火災，另外寶特瓶、生雞蛋也不能用微波加熱，同時也提醒微波爐內的汙垢要定期清理，才不會因碳化引發火災。

NITE產品安全宣傳科的安元隆博指出，從2019年到2023年間，NITE共接獲494起與烹飪家電相關的事故報告。其中多數事故源自於使用者的操作失誤與錯誤使用。過去有案例顯示，某些人曾將整個杯麵連同容器放入微波爐加熱，最終導致容器爆炸，損壞微波爐。

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安元隆博解釋，NITE的實驗發現，部分杯麵的蓋子含有鋁成分，這在微波爐中加熱時會引發火花，甚至起火，這是因為許多人並不清楚金屬材料不能放入微波爐加熱。

此外，NITE在其官方YouTube頻道上公開了多段實驗影片，展示了將寶特瓶或生雞蛋放入微波爐加熱，導致爆裂的危險。

安元隆博強調，直接加熱瓶蓋非常危險，且大部分寶特瓶並不適合使用微波爐，即便適用，也必須先移除瓶蓋。他也提醒，微波爐內的碳化污垢也可能引發火災，建議使用者定期清潔設備，確保安全使用。

台北市消防局也曾在官網指出，使用微波爐時應謹慎遵守安全事項，以避免火災發生，像是當需長時間加熱可能易燃的食材，如番薯或肉類，務必依照使用手冊中的建議加熱時間操作，切勿自行延長加熱時間；在加熱過程中隨時留意食物狀況，避免離開現場；微波爐周圍也應保持乾淨整潔，遠離任何可燃物；若需連同包裝一起加熱，應確認包裝上是否註明「可微波」，若標示為「不可微波」，切勿將其放入微波爐中。

台北市消防局表示，當發現微波爐冒煙時，請依下列步驟應對，首先立即關閉電源，且不要打開微波爐門；在門仍然關閉的狀態下，避免慌張檢查微波爐內部狀況；若火勢未自行熄滅，應保持門關閉，準備滅火器等設備進行滅火，並同步報警；若火勢擴大且難以控制，應迅速關閉廚房門，並立即疏散至安全地點等待消防隊的救援。

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