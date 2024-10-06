沒加糖≠無糖！營養師分析市售6飲品　「這款」含糖量超驚人

▲市面上有許多標榜「無加糖」的飲品，其實仍然含有食物本身的糖。(示意圖/翻攝自Pixabay)

圖文／CTWANT

隨著健康意識的抬頭，不少人日常飲用飲料的時候，都會刻意選擇無糖的飲料，以此來避免過多糖份的攝取。但營養師李婉萍近日發文表示，其實市面上有許多飲料雖然標榜著「沒加糖」，但這並不代表它就是「無糖」，因為飲料本身很有可能就內含糖分。她也分析了市售的6種「無加糖」的飲料，其中，100%柳橙汁的含糖量可以說是相當的驚人。

營養師李婉萍日前在FB粉絲專頁發文表示，根據衛福部的法規，營養標示中的「糖」是指單醣與雙醣的總和，包括葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖及乳糖。這些糖不僅可能來自額外添加的糖，也可能是食物本身天然存在的糖。因此，標榜「無加糖」的飲品，雖然沒有額外添加糖，但卻不代表不含天然的糖。

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李婉萍營養師還整理了六種常見的「無加糖」飲品，並詳細分析了它們的糖份來源。其中無加糖堅果燕麥飲中的糖分來自於燕麥粉，燕麥本身含有天然的澱粉，其中含有天然糖份，每118大卡的飲品中含有16.8克的糖，相當於六包糖。

無加糖優酪乳的糖分主要來自於乳糖。優酪乳是由牛奶發酵而成，其中的乳糖讓它喝起來有自然的甜味，每119大卡中含有9.5克的糖，相當於三包糖。

100%柳橙汁中糖的來源是果糖。水果本身含有高濃度的果糖，榨汁過程會導致纖維流失，每瓶柳橙汁中大約有26克糖，相當於八包糖。

李婉萍營養師還特別提醒，飲用柳橙汁等果汁時需要注意，過量攝取果糖對健康不利，尤其對糖尿病患者尤需謹慎。營養師建議還是直接食用新鮮水果比較好，因為能保留纖維。

無加糖高纖豆漿的糖來自於黃豆。黃豆本身也含有天然糖分，但高纖豆漿富含膳食纖維，有助於穩定血糖。每162.8大卡的高纖豆漿中含有3.2克的糖，相當於一包糖。

全脂鮮奶中的糖分源於天然乳糖，因此喝起來有些淡淡的甜味，每191.5大卡中含有13.9克的糖，相當於四包糖。這些糖並非額外添加，而是天然存在於牛奶中的。

無加糖高纖燕麥奶的甜味來自於製作過程中使用酵素將燕麥中的澱粉轉換為麥芽糖，帶來自然的甜味。這類飲品屬於澱粉類，但同時富含纖維。每222大卡的燕麥奶中含有17.6克的糖，相當於六包糖。

李婉萍營養師強調，單從營養成分來看，這些飲品的糖分看起來很高，但其實都是食物天然的糖分，而非精製糖。日常飲食中，最重要的是減少精製糖的攝取，以維持健康。

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