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阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！監視器拍到驚人畫面

家中請來移工照顧阿嬤，豈料移工竟直接在床上生小孩。（圖／翻攝自爆料公社APP）

▲家中請來移工照顧阿嬤，豈料移工竟直接在床上生小孩。（圖／翻攝自爆料公社APP）

圖文／CTWANT

大開眼界！一名網友痛訴，家中阿嬤需要人看護，因此請了外籍移工，怎知監視器竟拍到移工生孩子，以致於他們必須幫忙照顧小孩，以及幫移工做月子，感到傻眼至極，希望有辦法可以解決。

原PO在《爆料公社》APP抱怨，由於阿嬤年事已高，家人決定請移工來協助照顧，因為擔心發生跌倒或出意外，於是在家中安裝監視器，沒想到拍到驚人的畫面。

時間顯示為今年9月11日上午7時左右，只見移工躺在阿嬤的床上蓋著棉被，過沒幾分鐘，隨即傳出嬰兒的哭聲，棉被掀開後，竟「蹦」出一個嬰兒。由於小孩無人照顧，不知該如何處理。

請移工顧阿嬤竟躺床「生小孩」　家屬傻眼：還要幫忙做月子

▲監視器拍到移工生產。（圖／翻攝自爆料公社APP）

原PO解釋，移工來5個多月就生產，因為當初申請工作時，法規不能驗孕再來台，但是在當地就已經驗過，家人完全不知道這件事，如今也不能換人，還要幫忙做月子，為此感到心力交瘁。

經歷曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言：「不懂為什麼要幫她坐月子？還不能換人？仲介完全沒有責任嗎？」、「雇主真的很倒楣」、「這個真的有驚嚇到」、「看來生小孩生到很熟練了」、「厲害了，神不知鬼不覺」、「都不用醫生幫忙，超強」，還有人建議先報警，並聯絡仲介和社工。

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