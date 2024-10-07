高齡化不可逆！花蓮家托集中北區　門諾辦籌設輔導盼普及全縣

▲門諾醫院前往縣內6鄉鎮舉辦籌設輔導說明會。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓勵照服員投入長照家庭托顧行列，門諾醫院承接花蓮縣衛生局家庭托顧輔導團計畫，聯手衛生局長照科，自9月底起積極前往縣內6鄉鎮舉辦籌設輔導說明會。門諾醫院長照部督導陳盈如指出，目前花蓮縣共有20間家託機構，主要集中在北區。期盼透過巡迴說明，提升大眾對家庭托顧的了解，並吸引更多人回鄉創業，為在地長者提供貼心服務。

「只要年滿18歲、具照服員或護理師資格，且累積照顧服務時數滿500小時以上，都歡迎來申請設立家庭托顧機構。」首場家庭托顧籌設說明會於玉里鎮中正堂舉行，吸引許多民眾參與，其中還有多位照服員、護理師到場聆聽。花蓮縣衛生局長照科專員胡心瀅詳細的說明設置家托的資格及相關規定，與會民眾認真聆聽，不僅勤作筆記，還積極發問，說明會現場相當熱絡。

「自從開始做家庭托顧服務，我越來越感受到，雖然規模小，但我們提供的是貼心、細緻的照顧。不僅能幫家屬減輕負擔，也能帶給他們安心和支持。我覺得這份工作真的很有意義！」業者史小姐的分享，讓現場民眾對設立家庭托顧機構有了更深的認識與共鳴。

胡心瀅專員進一步說，家庭托顧就像是將長輩送到保母家，由保母提供半日或全日型照顧，每日收托時間以10小時為原則，不超過12小時，同一時段最多照顧4人，服務內容包含身體照顧、日常生活照顧、備餐及協助沐浴等服務。

▲家托業者史小姐說 這項工作不僅能幫家屬減輕負擔，也能帶給他們安心和支持。是一份很有意義的工作。

住在瑞穗的鄭小姐特地前往玉里參加說明會。她表示：「高齡化已成為全球不可逆的趨勢，本身就是護理師的她，希望能夠在自己的家鄉成立家庭托顧機構，並將她的專業所學為熟悉的社區長輩提供更親近的照顧服務。

門諾醫院長照部督導陳盈如表示，門諾醫院自承接花蓮縣衛生局的家庭托顧輔導團計畫以來，已在全縣設立20間家庭托顧機構，然而這些機構大多集中在北區。考量到中南區長照資源本就相對稀少，輔導團希望透過巡迴說明會，讓更多中南區的照服員深入了解這項服務。此外，說明會也將幫助有意設立家庭托顧機構的民眾認識到，這不僅是一種創業機會，還能在照顧社區長輩的同時兼顧家庭，實現照顧與創收雙贏的理想目標。





門諾醫院表示，家托輔導團隊將在10月陸續前往鳳林、壽豐、卓溪、富里和豐濱等地舉辦說明會，邀請有興趣的民眾踴躍參加。一起為長輩打造溫馨的社區家園，讓他們能在熟悉的環境中享受安心、舒適的晚年生活。

想了解更多活動詳情，可以上網：https://reurl.cc/WNRYMD 或聯繫門諾家托輔導團隊，電話：03-8241330 吳先生。