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65歲拿敬老卡不對勁？他推「壯世代撞時代」高齡與少子雙解方

圖文／今周刊

「不要再用過去的觀念來看自己！」不同的平均壽命有不同的思維邏輯，現在「超高壽趨勢」下，在退休後相比祖先們，至少多出了10年到30年以上的光景！

10月1日為國際老人日，民眾黨立委、壯世代教科文協會理事長吳春城說，過去退休即安養的陳舊思維早已不適用，這點是許多人沒意識到的。

2025年邁入超高齡社會，2032年後50歲以上人口更將超過半數，帶來史上未見的新社會樣貌，「你可以仔細想想，依然強健的你在65歲收到那張敬老卡時，是否有感覺不對勁呢？現在你退休就安養了、不動了，會不會太可惜了」！

吳春城週二(10/1)在臉書上寫道，2020年的今天發表了壯世代宣言，4年來馬不停蹄已來到關口了。他說，再過3個月台灣進入超高齡社會元年，壯世代把銀髮海嘯變成國家發展動力，已成為高齡化及少子化最重要解方。

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吳春城說，現在最重要的訴求是行政院成立壯世代政策辦公室，並推動立法院通過壯世代政策及產業發展促進法：「壯世代撞時代的力量不可擋」！

《壯世代政策》為高齡化與少子化雙解方

吳春城提到，再過3個月後台灣進入超高齡社會元年，《壯世代政策》提出高齡化與少子化雙解方，推動行政與立法雙贏行動，給面臨全世界最嚴重人口危機的台灣人民一個交代！

「我在對行政院長卓榮泰總質詢時再次提醒，對於急速增加的高齡人口，政府絕對不能單靠救濟性措施，如果這麼容易靠救濟就能解決，那就不是國安危機，台灣的高齡者越來越多，政府又能有多少錢可以照顧」？

照護性及發展性雙軌，讓「壯世代」貢獻社會

他說，現在依附在社會福利的救濟措施僅只是「單軌」，但政府這種照顧性的思維措施，其實就是沒有真正的解方，必須要採「照護性」及「發展性」雙軌並行的政策，讓「壯世代」發揮應有的價值及對社會的貢獻。

「我也當面質疑卓院長，對於人口國安危機，行政院已經做好準備了嗎」？

吳春城說，他提出了「三問」：

一、8年之後臺灣將有一半的人口超過50歲，我們國家人口政策可以沒有長期性、前瞻性的政策嗎？

二、對於勢必會壓垮下一代的扶養比，國家希望工程有解方嗎？

三、政府編列了高達8300億元的社福預算，難道就可以解決人口國安危機嗎？

吳春城說，在進入立法院之前，就已經在民間推動「壯世代」，進入立法院後先是成立了跨黨派的「壯促會」、之後邀請官員、學者一同舉行大型公聽會、審計部也高度認同並特別邀請去演講、再加上媒體的聚焦報導，各方面的準備工作可說已經陸續到位，但現況卻有如是一列載滿了乘客的火車，缺少了火車頭可以載著眾人前進。

日本早在30年前就提出對策

「同樣都面對高齡社會問題，鄰近的日本早在30年前就提出了對策，推出高齡社會對策基本法，在內閣府設立高齡社會對策會議」，並由內閣總理大臣親自主導會議，日本的內閣總理大臣也就是我們的行政院長，也有如這列載滿乘客列車的火車頭，我不得不當面問院長，有沒有決心及信心啟動這列火車」？

吳春城說，如果繼續照目前落伍半世紀的人口政策，必然面臨一場國安危機的銀髮大海嘯，《壯世代政策》就是要把大海嘯翻轉為國家進步的動力！政府部門再不動起來，真的就來不及了！

卓榮泰答詢時則是表示，在上個會期接收到委員所倡議的「壯世代」議題後，行政團隊立即進行討論及交換意見，只是還不夠成熟對外發表，還要做更完整的規劃。

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