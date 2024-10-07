虎頭鍘、迴力鏢都來了！議員搶送禮　蔣萬安唯獨「親自收下這份」

▲台北市長蔣萬安施政報告。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安7日進行施政報告，藍綠白議員皆聚焦在前台北市長柯文哲「五大案」上，民進黨議員不斷要蔣對京華城勒令停工，且紛紛搶「送禮」，綠陸續拿出蝦子娃娃、「停工」告示牌、中華民國國旗雨傘、食物黃連與芋頭，甚至連「虎頭鍘」都有，民眾黨團則拿出「迴力鏢」手板喊話蔣萬安用心市政；唯獨社民黨台北市議員苗博雅送上的六張犁市民反對「黎元社宅」變殯葬專區連署書，蔣萬安親自收下來，並還拿出來閱讀。

受到山陀兒颱風影響，台北市議會遲至4日才開議，蔣萬安則於7、8日下午連續2天進行施政報告。蔣萬安施政報告前夕，由民進黨團總召簡舒培率民進黨全體議員，向蔣萬安送上一張放大版的公文，要求對京華城勒令停工，但蔣萬安並未簽署。

▲蔣萬安施政報告前，民進黨團送上一張巨大公文，要求市府勒令京華城停工。

隨後，民眾黨台北市議員張志豪表示，蔣萬安任期已過半，相信全台都知道現在的台北市長是蔣萬安，但當自己打開電視一看，發現談到台北市政時，全部都是在講柯文哲，走到議會聽到議員討論對象仍為柯，直至現在走入議場，才猛然覺悟「原來你（蔣萬安）是市長」。

張志豪提及，現在市政議題被政治表演掩蓋，雖然讓蔣萬安避開了政治輿論焦點，但也造成兩大問題，第一，蔣萬安無法實現的政見承諾沒人去追，也沒人在意；第二，台北市公務員成天要花費時間在「查無不法」的政治表演中，被迫不停提供資料與說法，表演到最後還要被拖下水，並且出來澄清，「正經事都不用做了嗎？時間都耗在特定人士表演」。

張志豪提醒，蔣萬安競選期間曾做出的承諾，例如交通、長照、社會安全，甚至消防員額都跳票，若再不積極處理，未來都更、社宅也都會跳票，相信這些絕對不是市民想看到的，「現在認真起來還來得及，請你聚焦市政，認真想辦法解決市政問題，實現你的政見，不要讓你的政見成為任內迴力鏢。」

隨後，張志豪拿出一張巨大「迴力鏢」手板，與其他3名民眾黨市議員陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽一同送給蔣萬安，要蔣萬安引以為戒、好好收心、別再跳票。

▲民眾黨團送上「萬安政見迴力鏢」給蔣萬安。

在民進黨議員部分，林世宗指出，柯文哲曾信誓旦旦、口口聲聲說要改變台北，但到目前證明是在「拖累台北」，但此刻的蔣市府團隊卻毫無作為，蔣萬安在施政報告中對外界關心的好幾大案隻字不提，此時此刻是蔣市府展現魄力的除弊最好階段，但蔣萬安在京華城案不敢停工、躲在法院後面，台智光則是不敢解約，魚果市場不敢碰，北士科圖利不敢查，空有行政權卻遲遲不敢使用，若不改變就會變「軟腳蝦」，因此送上「蝦子娃娃」希望蔣硬起來。

而顏若芳則送「停工」牌子，喊話蔣萬安要有guts（膽量）把該牌子插在京華城上，下令立即停工，別最後只用繳錢方式，損害到市民權益；陳怡君也拿出黃連、芋頭，認為蔣萬安最近面對柯文哲的燙手山芋，宛如「啞巴吃黃連，有苦說不出」，希望蔣徹查北市府裡面有多少威京暗樁、「（威京集團主席沈慶京）沈友友」與「（新光集團）吳友友」。

林延鳳表示，蔣萬安面對柯文哲留下的「五大爛攤」消極，包含京華城違法容積，這幾個月來感覺像是「局外人」，法院都已經扣押土地了，還說要發函問法院，身為主事者不該甩鍋給法院；魚果市場在柯任內將6至8樓減項發包，但蔣萬安卻跟議會追加預算，形同騙錢幫兇，「請問你是有什麼把柄在沈慶京身上嗎？你有去陶朱隱園跟他唱歌嗎？如果沒有的話，為什麼你對沈慶京、京華城如此厚愛？」

林延鳳指出，外界不斷討論的台智光案，蔣萬安的解約、備援系統至今講不清楚；而北士科與南港轉運站BOT案，目前開發進度嚴重落後，「這些問題，蔣市長看到了嗎？你不要成為『三無』市長，心力無能、除弊無用、市民無感，拿那麼多預算，結果施政滿意度卻是六都倒數第二名，這樣的成績，相信市民跟你、市府同仁都不會因此滿意。」

林延鳳說，自己對蔣萬安是愛之深責之切，上次送「桃木劍」希望蔣萬安斬妖除魔，今天則送上包青天的「虎頭鍘」，希望蔣萬安能有勇氣承擔責任除弊，而不是把責任推給他人。

除了柯文哲「五大案」之外，民進黨台北市議員洪健益針對台北大巨蛋漏水問題，先恭喜蔣萬安「福大命大」，5日國慶晚會無風無雨，否則大巨蛋一直漏水、整修，但施政報告卻沒談漏水，因此去找「韓粉（立法院長韓國瑜的粉絲）」買一把國旗雨傘送給蔣萬安，若蔣萬安去大巨蛋千萬別淋雨，沒去則也要放在辦公室警惕自我「大巨蛋還在漏」。

而苗博雅則提及，蔣萬安去年到議會提預算時，在住宅基金中有一個「黎元社宅」計畫，這是蔣市府的都發局提出、也在市政會議上拍板通過的計劃，但卻在議會審議過程當中「大轉彎」，變成要做「黎元殯葬專區」，但蔣萬安所屬的國民黨在議會是多數，明明擁有市府也擁有議會，蔣卻無法說服同黨議員支持自己的社宅計畫。

苗博雅指出，因為蔣萬安的不夠堅持，現在也自食惡果，不知道蔣萬安今日經過辛亥路時，有沒有看到大安居民在舉布條抗議？這些人是六張犁居民不滿黎元大樓用地要成殯葬專區，不曉得蔣萬安有沒有聆聽，又或是像「天龍國王子」一樣高高在上，不關心最支持蔣的大安區居民權益？

苗博雅也拿出一份文件，喊話蔣萬安務必要收下，該內容是六張犁民眾在一周內連署超過1200份「反對黎元大樓原址設置殯葬專區」連署書，盼蔣萬安指派局處到六張犁社區傾聽民意。值得一提的是，當苗博雅將該份文件送上時，蔣萬安選擇親自收下來，並閱讀該份連署書後，放在座位桌上。

▼台北市議員苗博雅送給蔣萬安一份六張犁民眾連署書，蔣萬安親自收下並詳細閱讀。（圖／記者李毓康攝）