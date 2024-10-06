南消宣導客語也會通　客語親子防火防災知識趣

▲台南市消防局德興分隊6日更與台南市客家文化協會合作，廣邀民眾到隊參訪，舉辦了一場以客語進行的防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣是個多族群的社會，因文化多樣造就其多元而豐富的面貌；但近年來多種語言包括客家語流失情況仍然嚴重，政府推廣從小學深入客語文化，台南市消防局德興分隊6日更與台南市客家文化協會合作，廣邀民眾到隊參訪，舉辦了一場以客語進行的防火宣導活動，活動現場吸引了眾多家長攜帶小朋友一同參與，氣氛溫馨且歡樂。

此次宣導活動由精通客語的消防人員全程做客語教學，內容包括住宅防火、防震、CPR救護、以及消防射水體驗等多項實用知識與技巧。透過此次活動，向居民詳細解釋火災常見成因、防範措施以及正確逃生方向並遵守「小火快逃，濃煙關門」的避難原則。另外加強電器使用安全、滅火器的使用方法、推廣住宅用火災警報器…等知識，消防員同仁並特別強調烹煮時的安全措施，謹記「人離火熄」，以避免憾事的發生。

在活動過程中，家長與小朋友們積極參與各項體驗活動，親身感受了消防射水的操作流程，並學習了基本的急救技巧。大家在互動中不僅增進了防災知識，也享受了學習的樂趣，現場充滿了笑聲和歡聲。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，此次活動不僅提升了社區居民對防災安全的認識，也促進了客家文化的傳承與推廣。協會未來將持續舉辦類似的宣導活動，旨在提升社區整體的防災意識，確保居民的生命財產安全。

消防局長李明峯也表示，透過與客家文化協會的合作，能更有效地將防災知識傳遞給社區居民，並鼓勵更多民眾參與防災教育，共同營造安全的生活環境。