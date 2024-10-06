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熱血新生力　南消六大辦理義消新進人員訓練

▲為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著全球氣候變遷與自然環境的變化，災害形式及規模可能會不斷發生變化，因此消防救災人員必須不斷學習與更新技能，應變對策保持靈活性，才能更好地應對各種不可預測的災難；而在災害來臨時，所需的人力與物力資源也隨之逐漸增加，新加入的義消人員無疑是最有利的即時戰力資源。

▲為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練，內容包括如何避難逃生要領、消防車及救護車裝備器材介紹操作、火災類別及滅火要領、災害現場危害分析及緊急救護處置操作等內容。

▲為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在市政府支持下，消防局在裝備及人力的補充不遺餘力，而警消人力的養成，仰賴中央的消防人力訓練分發，地方同時也需加強對民力整合運用，近來並透過與企業的結合成立企業義消，以充實救災人力。

▲為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯進一步指出，面對未來千變萬化的災害挑戰，政府應該整合民間的專業力量，融合各行各業的技能來應對未知的災害，藉此提供更多元更靈活的應變對策，並表達對新加入的熱血義消感謝之意，稱他們是全體市民的無名英雄，共同攜手為守護府城大台南安全付出心力。

▲為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲為了讓新進義消能快速掌握技能並適時的投入搶救團隊，台南市消防局第六大隊辦理為期3天的義消基礎訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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