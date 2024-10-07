日本變窮了？上班族平均餐費「低於新台幣100」　為省錢乾脆不吃

▲日本上班族荷包緊縮，乾脆連午餐都不吃。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從俄烏戰爭爆發後，全球面臨通貨膨脹、原物料價格飛漲，而在日本甚至因為日圓貶值導致物價相應上漲。最近一項調查指出，為數不少的上班族為了能夠省錢，儘可能地縮減中午餐費，甚至還有人乾脆直接「略過不吃」，直接減輕荷包負擔，而今年的平均午餐費用也比去年高出24日圓。

根據日媒《CBS News》，提供餐食補助與電子票券服務的企業「Edenred Japan」（宜睿智慧）最近針對上班族進行調查，分析日本上班族每天午餐的餐費，結果顯示今年平均的上班日午餐餐費為424日圓（近新台幣92元），比起去年還要高出24日圓，顯示可能是因為薪資調漲、加上受到物價高漲所影響。

該項調查還針對上班族的午餐型態進行分析，發現從家裡帶便當的上班族還是比較多，其平均餐費為320日圓；而從超商、超市直接購買便當的人，其平均午餐費用為478日圓；從速食餐廳購買午餐的餐費，平均為700日圓；至於到一般餐廳用餐的人，平均餐費則為929日圓。

該項調查還發現，竟然有26.7%的受訪者透露「一周平均有2天不吃午餐」。一旦若跳過午餐不吃，會對工作造成何種負面影響？大多數的受訪者皆認為，會造成無法全神貫注、壓力倍增、判斷與思考能力下滑、疲勞想睡、工作時不斷失誤等。