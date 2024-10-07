和飛機拔河！小學生VS世界最大「空中巨無霸」　結果曝光

▲ 350名小學生和家長合力拉動飛機。（圖／翻攝自X／@naritacity_）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本成田機場6日舉辦一場特別的拔河比賽，由人類對決有「巨無霸」之稱的世界最大客機空中巴士（Airbus）A380，吸引全國各地數百名小學生報名參加，畫面相當有趣，結果也令人意外。

綜合《共同社》等日媒，為慶祝9月20日日本「空之日」，成田機場6日舉行小學生對決飛機的拔河比賽。這架空巴A380由全日本航空（ANA）所有，特色是漆成海龜ㄧ般的外觀，全長72.7公尺，寬79.8公尺，重量達340噸。

拔河比賽名額為400人，報名人數卻多達8.5倍，甚至有人從北海道遠道而來，最後共有350名小學生與家長一起參加，奮力狂拉綁在飛機前起落架上100公尺長的繩子，未料機體真的慢慢向前移動，令孩子們都開心歡呼，「成功了！」

事實上，成田機場自1993年以來，每年的空之日慶典都會舉行飛機拔河比賽，不過過去皆使用較小的波音767或787，今年則是為紀念成田升格為市70周年，才首度使用空巴A380，不僅是日本國內第一次，也可能是全球首度人類與A380對決。