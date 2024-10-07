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台南永康區鹽洲抽水站啟用　黃偉哲讓鹽行、鹽洲地區防洪效能再升級

▲為解決永康鹽洲地區常年積淹水問題，台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，工程於2024年完工，市長黃偉哲於7日親自主持竣工啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為解決永康鹽洲地區常年積淹水問題，台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，工程於2024年完工，市長黃偉哲於7日親自主持竣工啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為解決永康鹽洲地區常年積淹水問題，台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，工程於2024年完工，市長黃偉哲於7日親自主持竣工啟用典禮，並和內政部國土管理署副署長於望聖，市議員陳秋萍、林燕祝、李鎮國、楊中成、林冠維、朱正軒、黃肇輝等人士，一起啟動抽水及祭拜祈福。

▲為解決永康鹽洲地區常年積淹水問題，台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，工程於2024年完工，市長黃偉哲於7日親自主持竣工啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，看到山陀兒颱風造成的災害，大家就知道水利建設的必要性是無可替代，鹽洲抽水站完工後每秒鐘可抽26.25噸，對於永康地區民眾的生命、安全及財產將會帶來更大的保障，但政府的力量有限，面對極端氣候，也必須請市民朋友配合定期疏通自家附近的溝渠，保持暢通不阻塞，因為抽水站量能再大，如果溝渠阻塞的話，成效也是不彰，盼望市民與市府攜手，一起讓台南市不再受水患侵襲。

水利局表示，永康鹽洲地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，導致地表雨水難以排除，必須以機械方式進行抽排，為有效解決此一問題，水利局以「低地機械抽排，高地重力排」的治水策略，進行雙管齊下的改善，並向國土管理署爭取全額經費補助約3.94億元，興建總抽水量26.25噸/秒(規劃抽水量21噸/秒及1部備用機5.25噸/秒，即最多每秒可抽排26.25噸水體)之鹽洲抽水站；工程於111年7月15日開工，已於今(113)年8月10日完工。鹽洲抽水站集水範圍達97公頃，保護人口約4500人，可以改善鹽行、鹽洲等地區淹水情形。

▲為解決永康鹽洲地區常年積淹水問題，台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，工程於2024年完工，市長黃偉哲於7日親自主持竣工啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水利局補充，針對鐵路以南永康創意園區等地勢較高處，目前正持續辦理雨水下水道建置計畫，預計將分年分段完成壓力箱涵排水系統，完工後可將地勢較高處雨水直接以重力方式排至鹽水溪，減輕低地負擔；另外針對地勢較低處，則以目前完成的鹽洲抽水站，搭配鹽水溪防汛道路旁既有3m*3m引流箱涵，於鹽水溪水位過高時利用下水道系統將鹽和路、正南三路及洲尾街一帶的地表雨水導進抽水站後再抽排至鹽水溪，屆時鹽洲抽水站配置的5部機組(含1部備用機)同時啟抽將可達到26.25噸/秒的抽水量能(每秒可抽排26.25噸水量， 約80秒可抽光一座標準游泳池的水量)，將能有效減少鹽行、鹽洲地區積淹水情形，並進一步增加當地防洪能量。

▲為解決永康鹽洲地區常年積淹水問題，台南市政府向內政部國土管理署爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，工程於2024年完工，市長黃偉哲於7日親自主持竣工啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「鹽洲抽水站」站體為地下二層及地上二層結構，設置廢氣通風排煙廊道串連柴油引擎抽水機組，整體外觀以現代化方式呈現，並取消傳統鋼筋水泥圍牆設計，改以矮灌綠籬圍繞搭配站區南側預定開闢之公4鄰里公園及發電量約33KW之太陽光電設施，將抽水站打造為可供民眾休憩的綠色開放空間，讓抽水站不再是冰冷封閉的嫌惡設施，而是隱身於公園內的社區防汛堡壘。鹽洲抽水站更為台南首座設置迴流系統的抽水站，透過迴流系統蓄積水量並循環流動，可讓抽水機組於平時保養期間能進行實際抽水測試並適時調整機組設定，使抽水機組能維持在最佳狀態， 並發揮最優效能，守護里民安全。

此外，為提升里民生活品質，除了減少水患發生更要提供足夠的休憩空間，黃市長特別指示市府工務局籌措經費將鹽洲抽水站南側永康公4公園用地開闢為社區鄰里公園，目前為規劃階段，未來將邀請社區民眾一同參與設計，共同打造居家優質休憩場所。

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