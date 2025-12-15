　
    • 　
>
地方 地方焦點

衛福部桃園醫院　榮獲抗生素管理與感染管制卓越中心認證

▲部桃榮獲抗生素管理與感染管制卓越中心認證

▲衛福部桃園醫院榮獲抗生素管理與感染管制卓越中心認證。（圖／桃園醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部桃園醫院15日表示，疾管署攜手財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會及台灣感染管制學會，共同舉辦「第四屆感染管制日暨114年抗生素管理與感染管制卓越計畫（IPCAS）成果發表暨頒獎典禮」，公開表揚全國在抗生素管理與感染管制推動上表現卓越的醫療院所。

桃園醫院在本屆評選中表現亮眼，不僅榮獲「抗生素管理與感染管制卓越中心（IPCAS CoE）」認證，更於創意獎競賽中一舉拿下「卓越獎」及「佳作」兩項殊榮，成果備受肯定。

桃園醫院於114年擔任計畫主責醫院，積極帶領聯盟群組推動抗生素合理使用與感染管制策略，透過制度化管理與實務創新，提升整體醫療品質與病人安全。頒獎典禮當天，由衛福部桃園醫院副院長鄭舒倖代表接受表揚，展現醫院在抗生素管理與感染管制領域長期深耕的成果。

鄭舒倖副院長表示，抗生素抗藥性是全球共同面對的重要公共衛生議題，醫療院所必須從制度、教育與臨床實務多管齊下，才能真正落實抗生素合理使用。此次獲得卓越中心認證與創意獎雙項肯定，不僅是對醫療團隊努力的鼓勵，也象徵跨院所合作模式已逐步發揮實質成效，未來將持續精進相關策略，讓病人用藥更安全、醫療品質更穩定。

在聯盟合作方面，衛福部桃園醫院以主責醫院角色，成功串聯多家醫療機構共同參與，包括衛福部桃園醫院新屋分院、衛福部樂生療養院、聯新國際醫院、蕭中正醫院、新國民醫療社團法人新國民醫院及天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院；同時也結合基層診所力量，與林口微笑耳鼻喉科診所、聖昌診所、禾心診所、唐小兒科診所及王大昆耳鼻喉科診所攜手合作，形成完整的區域防線，共同提升感染管制與抗生素管理品質。

疾病管制署自109年起推動「抗生素管理與感染管制卓越計畫」，透過標竿學習、聯盟合作及「母雞帶小雞」模式，結合多面向介入措施、績效導向評核與財務誘因，引導醫療院所建立完善制度，落實抗生素合理使用，降低抗藥性風險。衛生福利部桃園醫院在此架構下，持續發揮公立醫院的示範角色，帶動區域整體醫療品質向上提升。

