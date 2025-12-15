　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

▲。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲減速丘設置完成，讓附近出入的車輛和長輩活動增添安全感。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮豐泉里一處轉彎路口在近日增設「減速丘」，讓附近出入的車輛和長輩活動增添安全感。2022年3月慈濟基金會在關山鎮豐泉里舊社區活動中心成立「慈濟關山環保輔具平台」，免費提供行動不便或是長輩生活輔具借用；今年該地點又設置「C級巷弄長照站」，在考量運送輔具車輛和出入長照站長輩安全起見，近日民意代表爭取完成「減速丘」的設置。

關山輔具平台和巷弄長照站地點位在轉彎路口處，而來來往往的車輛若不注意車速常常會出現「險象環生」的情形。今年3月慈濟長照站搬遷到現在的地點，長輩向縣議員陳宏宗反應指出，平日上、下課無論是騎乘機車或是電動代步車的都心驚膽跳的，深怕有路過車輛若不留意就會慘遭其「車吻」，希望能夠協助建置該路段安全的活動環境。


縣議員陳宏宗聯繫關山鎮民代表會副主席李偉鈺前往現地進行瞭解，經評估轉彎處雖然已經設置有道路反射鏡，但觀察路過車輛在經過輔具平台和長照站入口處時還是常會顯得有些反應不及。評估後建議由關山鎮公所設置跳動路面（又稱爲減速丘、減速墊），具備提醒及警示駕駛減速的效果。

李偉鈺表示，接獲陳宏宗議員轉達地方長輩的心聲後立即前往勘查，確實轉彎處往往會因為行車動線規劃有道路安全上的疑慮，建請關山鎮公所在來往路面規劃設置減速丘也於日前完工。長照站的李姓阿嬤說，以前上下課騎電動代步車總會感覺心驚驚的，現在減速丘的完成明顯感受無論是汽車或機車都會減速慢行，感謝民意代表讓長者的活動空間營造的更友善。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共
「員工這1天排特休」店長回禁休　全場戰翻：會很討人厭
已窮盡憲政救濟可能　卓榮泰三點說明不副署緣由
3600億！考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沉重負擔
罕見！詹皇情緒失控大暴走
被柯文哲罵了1年　檢察官首度回應：希望不再有京華城案
10月女嬰死亡　體內驗出多種毒品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

大江購物中心「2025一星衣益」　三天義賣所得103萬做公益

衛福部桃園醫院　榮獲抗生素管理與感染管制卓越中心認證

廚餘禁餵豬衝擊擴大　陳亭妃促中央專案補助源頭減量

桃園市社區心理衛生中心打造心願聖誕樹　拍立得照掛滿暖心祝福

專業化身溫暖力量　台南理髮工會義剪為院生打造新髮型

勞資關係穩若磐石　興南鑄造完成團體協約續約

招生中！桃竹苗分署開辦AWS雲端國際證照課程

稻作季上路先洗車！屏東嚴查農機污染路面　違者最高罰6千

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

大江購物中心「2025一星衣益」　三天義賣所得103萬做公益

衛福部桃園醫院　榮獲抗生素管理與感染管制卓越中心認證

廚餘禁餵豬衝擊擴大　陳亭妃促中央專案補助源頭減量

桃園市社區心理衛生中心打造心願聖誕樹　拍立得照掛滿暖心祝福

專業化身溫暖力量　台南理髮工會義剪為院生打造新髮型

勞資關係穩若磐石　興南鑄造完成團體協約續約

招生中！桃竹苗分署開辦AWS雲端國際證照課程

稻作季上路先洗車！屏東嚴查農機污染路面　違者最高罰6千

第5屆 AI 金融科技創新創意競賽落幕　203隊競逐拚創意

年收3000萬沒了！　日醫慘淪打工仔「最後悔這件事」

住進雙北敲門磚？中山、淡水穩居交易王　專家曝「不敗關鍵」

手搖飲聯名京都潮牌「SOU・SOU」推4款周邊　飲品限時買1送1

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

不只陪聊！高薪族早就用「AI代理」當分身　Perplexity揭密3種人最依賴它

陸首批L3級智駕車型獲批　南北各一間車企入選...可在北京重慶啟用

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

地方熱門新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

桃園市雲林同鄉會　首位女性總會長林美華就任

金縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188年　頒發獎助學金

南投市福崗路西延新建工程動土

免下載開LINE就能玩2026行動遊戲再添新選擇

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

更多熱門

相關新聞

邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

邱佩琳攜4大公益基金會　暖冬物資送進仁愛之家

基隆市政府今（12日）由副市長邱佩琳前往財團法人基隆市私立博愛仁愛之家，偕同邱創煥文教基金會、天麗環境保護基金會、和裕教育基金會及教育興革文教基金會等4大公益團體，捐贈寢具與生活物資，並安排公益演出，為長者在歲末寒冬送上溫暖與關懷。邱佩琳表示，期盼持續透過公私協力，讓本市長者擁有更溫暖、安心的生活環境。

基智憶起奧運會點亮活力　謝國樑：打造在地健康老化

基智憶起奧運會點亮活力　謝國樑：打造在地健康老化

嘉義長照團隊合作及危機管理成長營

嘉義長照團隊合作及危機管理成長營

基北北桃社區照顧關懷據點　桃園交流

基北北桃社區照顧關懷據點　桃園交流

關山天后宮下元節熱鬧登場　肥雞比賽吸睛

關山天后宮下元節熱鬧登場　肥雞比賽吸睛

關鍵字：

關山長照輔具

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面