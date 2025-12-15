民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

▲減速丘設置完成，讓附近出入的車輛和長輩活動增添安全感。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導



台東縣關山鎮豐泉里一處轉彎路口在近日增設「減速丘」，讓附近出入的車輛和長輩活動增添安全感。2022年3月慈濟基金會在關山鎮豐泉里舊社區活動中心成立「慈濟關山環保輔具平台」，免費提供行動不便或是長輩生活輔具借用；今年該地點又設置「C級巷弄長照站」，在考量運送輔具車輛和出入長照站長輩安全起見，近日民意代表爭取完成「減速丘」的設置。



關山輔具平台和巷弄長照站地點位在轉彎路口處，而來來往往的車輛若不注意車速常常會出現「險象環生」的情形。今年3月慈濟長照站搬遷到現在的地點，長輩向縣議員陳宏宗反應指出，平日上、下課無論是騎乘機車或是電動代步車的都心驚膽跳的，深怕有路過車輛若不留意就會慘遭其「車吻」，希望能夠協助建置該路段安全的活動環境。



縣議員陳宏宗聯繫關山鎮民代表會副主席李偉鈺前往現地進行瞭解，經評估轉彎處雖然已經設置有道路反射鏡，但觀察路過車輛在經過輔具平台和長照站入口處時還是常會顯得有些反應不及。評估後建議由關山鎮公所設置跳動路面（又稱爲減速丘、減速墊），具備提醒及警示駕駛減速的效果。



李偉鈺表示，接獲陳宏宗議員轉達地方長輩的心聲後立即前往勘查，確實轉彎處往往會因為行車動線規劃有道路安全上的疑慮，建請關山鎮公所在來往路面規劃設置減速丘也於日前完工。長照站的李姓阿嬤說，以前上下課騎電動代步車總會感覺心驚驚的，現在減速丘的完成明顯感受無論是汽車或機車都會減速慢行，感謝民意代表讓長者的活動空間營造的更友善。