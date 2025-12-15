廚餘禁餵豬衝擊擴大　陳亭妃促中央專案補助源頭減量

▲立法院經濟委員會就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行專案報告，立委陳亭妃質詢指出，全國廚餘去化面臨過渡期壓力。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會15日就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行專案報告，立委陳亭妃質詢指出，2024年全國廚餘總量高達77.2萬公噸，超過六成長期仰賴養豬體系去化，隨著台中近期爆發非洲豬瘟案例，政府緊急禁止廚餘養豬，廚餘去化體系瞬間失衡，中央若只談長期轉型目標，卻未提出過渡期的實際對策，地方勢必承受巨大壓力。

陳亭妃指出，目前多數縣市僅能暫時以焚化、掩埋方式處理廚餘，這類作法只能短期止血，廚餘量體過大，終將超出地方處理負荷。她以台南為例說明，規劃中的生質能源設施至少還需三年才能完工，這三年間每日產生的大量廚餘「究竟要送去哪裡」，中央必須正面回應。

她強調，禁止廚餘養豬是基於防疫安全考量，方向正確、勢在必行，但政策一旦轉向，就應同步提出完整配套，不能讓家戶、餐飲業者與地方政府在轉型過程中各自承擔風險。

對此，陳亭妃主張，解方應從「源頭減量」著手，要求環境部提出專案補助，協助家戶、社區、學校及餐飲業設置廚餘乾燥機，從產生端直接降低廚餘量體。她指出，若由公部門與校園率先推動，不僅能立即減輕後端處理壓力，也有助於建立全民參與的減量文化。

陳亭妃進一步指出，因非洲豬瘟而禁用廚餘餵豬，屬於緊急公共安全措施，中央更應以專案補助作為誘因，協助事業單位與社區投入源頭管控，讓減量成果與處理成本形成正向循環，而非將問題層層下放。她要求環境部儘速提出具體計畫與經費配套，環境部則回應，將研議相關執行方式。