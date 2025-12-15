台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

▲台南市公園國小推動三好品德教育有成，榮獲教育部品德教育特色學校肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

打造友善校園、深化品德教育，台南市公園國小以校本位發展品德教育特色課程，於2025年榮獲教育部「品德教育特色學校」肯定，台南市自2020年起推動「品德教育領航學校計畫」，至今已累計20所學校獲獎，顯示品德教育在校園持續扎根，逐步展現成效。

市長黃偉哲表示，隨著社群媒體快速發展，學生接觸的資訊來源更加多元，也增加價值判斷與資訊辨識的挑戰，而這正凸顯品德教育的重要性。他感謝第一線教師長期投入，將品德教育融入校園文化，不僅有助學生知識學習，更能提升其處事態度與判斷能力，進一步營造友善校園環境。

教育局長鄭新輝指出，品德教育並非教條式灌輸，而是透過生活中各種情境進行機會教育，過程可以輕鬆、生活化，但需要長時間累積，無法一蹴可幾。台南市持續推動「品德教育領航計畫」，從教師專業增能、學生閱讀推廣到班級經營策略，透過教師工作坊、創意圖卡設計及結合布可星球閱讀計畫，協助學校發展具特色的校訂品德教育，引導學生成為品德價值的實踐者。

此次獲得教育部肯定的公園國小，以「說好話、做好事、存好心」三好運動為核心，建立完整的品德教育體系。校長朱英男表示，學校以「公園兒童、品學兼優、曲直向前」為願景，結合品德力、英語力、閱讀力、合作力與行動力等核心素養，透過三好兒童獎勵制度，引導學生在生活中實踐品德，並整合社區資源，運用社群媒體與家長保持良好互動，培育具備品格與行動力的未來人才。

教育局表示，除公園國小獲得教育部全國特色學校肯定外，文和實小、麻豆國小、立人國小、東區勝利國小、西門實小、東區大同國小、喜樹國小、南化國中、建興國中、後壁國中及南新國中等11校，也獲得市級獎項肯定。未來將持續鼓勵學校依地方特色規劃品德教育方案，透過實踐、體驗與反思，讓品德教育持續深化。