旅遊規劃tainan了嗎？　2024台南國慶盛典攻略一次看

▲台南市觀光旅遊局，為遊客整理台南國慶當週活動、優惠一次看，輕鬆安排旅行台南攻略。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年台南的活動不間斷，光輝的十月當然也不例外。國慶日不管有沒有連假都有豐富活動推出，今年台南400更勝以往，市長黃偉哲貼心請觀光旅遊局為遊客整理台南國慶當週活動、優惠一次看，輕鬆安排旅行台南攻略，另外，11日適逢重陽敬老節，不妨帶著家中長者一起到訪，闔家同歡。

台南市觀旅局長林國華表示，本週活動包含台南400系列活動(城市食力巡迴展、農漁地景藝術節) 、農村體驗活動、市區商圈購物節、文化藝術展演、大型IP展演、客家文化展演等，種類相當多元，適合攜老扶幼或三五好友相約，來台南就對了。

2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅(展至11/17、安平遊憩碼頭)開放時間：週一~週四12:00-20:00、週五 12:00-21:00、週六 10:00-21:00、週日 10:00-20:00；燈光秀時間：週日~週四 18:00-20:00、週五~週六 18:00-21:00 (每半小時演出1次／每次約5分鐘)，安平遊憩碼頭可串聯安平老街周邊景點，也可再串聯南區水交社的晴空藝術節。

2024 晴空藝術節(10/10~13)水交社年度盛事「晴空藝術節」今年結合國慶活動舉辦，活動亮點有「晴空大遊行(10/10 15:30-17:00)」、「FOCA馬戲團表演(10/12 16:00-17:00《潘朵拉的盒子》、10/13 15:00-15:20《森林狂想曲》)」、「國慶晴空市集(10/10 -13 13:00-18:00)」，其他還有街頭藝人表演及行動圖書車說故事活動，帶來國慶假期滿滿的活動。到南區還可順道參觀台南市客家文化會館的「台南400客星人的多重宇宙」特展，認識客家人在台南的故事。

2024虎頭埤水與綠-泳渡虎頭埤(10/13)第2屆泳渡虎頭埤活動開始報名囉，3人以上就可以組隊報名，報名費包含泳帽、活動毛巾、百元折價券、入園門票，歡迎大家一起來參加。當日園區有水與綠市集，活動還跟親海護照配合，參加本次活動即可獲得750點數，回答親海小學堂問答每題可得50點，邊逛園區邊感應親海貼紙最多可得720點，累積達1,000點可於11月2-3日的海洋生活博覽會兌換專屬帆布小背包(數量有限送完為止)，達2,000點還可參加Gogoro抽獎活動，歡迎大家10/13再揪團來虎頭埤看泳渡、集點數。

台南400城市食力巡迴展(10/12東山區、後壁區)本周城市食力巡迴展於10/ 12上午9:00-12:00將於東山區運動公園結合「2024戀戀東山季─東山農特產美食嘉年華(10/12、13)」共同舉辦，現場除了有市集外還有「桂圓咖啡美食饗宴(需向東山區公所預訂，每桌2500元)」；下午14:00-18:00將於後壁區菁寮老街結合周邊「農漁地景藝術節表演(10/12)」及「2024後壁俗女節(10/12、13)」辦理。

農漁地景藝術節表演(10/12，17:00-18:00) 將以<印象後壁>為主題於後壁區菁寮附近農地（23.375506, 120.335813），由「艸雨田舞蹈劇場」帶來現場表演，將農村風光與舞蹈藝術做巧妙結合；2024後壁俗女節(10/12、13，10:00-17:00)舉辦多場付費主題講座(兩性、品酒、永續、親子瑜珈、舒壓安摩等主題)，及免費小活動(俗女魚池撈撈、氣墊遊樂區、俗女盛典市集、小小警察體驗)歡迎上後壁俗女村臉書報名。

今年後壁「田間玩很大」活動於10/ 12舉辦，主打「農產行銷經理人」，參加民眾除了在米廠、果園(芭樂)、放牧蛋等農場體驗認識農作物知識外，還要學習如何行銷農產品，這次也推出法式料理結合在地食材的高級饗宴，一報名馬上秒殺，可見農村魅力在旅遊市場仍佔有一席之地。

2024南瀛國際民俗藝術節(10/5~13)南瀛國際民俗藝術節自10/5開幕後於台南各地巡迴展演，10/10~13晚間均有精彩演出，分別於東區台南市文化中心假日廣場、麻豆總爺藝文中心、新市三里活動中心旁風雨球場、將軍區歐汪文衡殿廣場、歸仁區仁壽宮廣場、仁德區仁德運動公園、玉井綜合體育館、北門區仁安宮廣場、佳里區蕭壟文化園區等地點展出，請詳2024南瀛國際民俗藝術節臉書。

在地商圈市集也不落人後，「台南400來佳上讚~2024佳里購物嘉年華」將於10/12、13佳里區公所前舉辦；「2024台南五條港百鳳凰文化祭」將於10/12、13於中西區海安路辦理，另外也預告2024台南購物節將於10/15開跑，並持續到明年二月。今年台南購物節用Line帳號即可綁定手機載具，只要消費金額每累計滿50元，憑發票和收據登錄即可獲得1個抽獎機會，此外，今年公有零售市場也將發放2萬張行銷登錄券，歡迎民眾來台南購物。

學甲頑皮世界也在10月推出購票方案，平、假日均有不同優惠，除票價優惠外還贈送消費抵用券；柳營尖山埤渡假村也在國慶日當日推出壽星免門票入園優惠，陪同者3名則享有享兒童票價 100元優惠。