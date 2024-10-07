面試官狂問「1類問題」肯加班給6萬！一票搖頭：真的不敢去

▲原PO一直被問「經濟壓力」相關問題。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

面試時，可能會被問到「經濟壓力」的相關問題，近日就有網友發文表示，他因為猜想公司會喜歡有經濟壓力的員工，所以就說自己很缺錢、要照顧弟弟妹妹，不料在面試過程中，面試官真的不斷詢問有關於經濟壓力的問題，遠遠超過他的想像。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「面試一直被狂問有沒有經濟壓力」為標題發文表示，他猜想多數公司會喜歡有經濟壓力的員工，畢竟有壓力的話，就更有意願加班，且即便被罵，也未必會輕易離職，因此他在面試時，就說了點謊，說自己要照顧弟弟妹妹、很缺錢，上一份工作就是因為錢太少而離職。

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原PO透露，他本以為這類問題一下就會問完，不料在整場面試中，面試官接連詢問弟弟妹妹的學費要多少錢？是否要給父母錢？是否考慮買房或買車？有沒有欠錢等等，最後還告訴他，只要願意加班，薪水可達6萬元。面試結束後，原PO認為面試官應該很滿意他的表現，但他其實也沒想到事情會這樣發展。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這面試官吃相真難看」、「這種會進去後，你感覺會遇到各種麻煩事」、「很簡單啊，在常態加班的公司，有是加分；在一般薪水不怎麼加班的公司，可能是扣分」、「有經濟壓力的聽話啊，沒經濟壓力的不好管」、「這種公司我還真的不敢去欸」。也有網友表示，「我們公司相反耶，會問有沒有經濟壓力是在思考薪水夠不夠。不過經濟壓力太大我們會勸退，不然進來學了又說錢少離職很浪費時間」。