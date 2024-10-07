每次打電話「都先掛斷再回撥」讓她很納悶！網點出2可能性

▲原PO每次打電話給男同事，對方都會先掛斷再回撥。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然傳訊息很方便，但也有人更傾向打電話。近日有網友發文表示，她每次打電話給一個男生，對方都會先掛斷再回撥，有人知道這是為什麼嗎？貼文曝光後，掀起網友討論，「下意識掛掉才發現不是推銷」、「想省你的電話費，真暖」。

女網友在Dcard上，以「為什麼要把電話掛掉自己再撥一次」為標題發文，提到她對一個男同事有好感，但她每次打電話過去，對方都會先掛斷，再馬上回撥，讓她不明白為什麼要這樣，會不會是因為這個人本來就很無聊？

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貼文曝光後，有網友推測，「不想浪費你的電話費，可能是習慣了」、「幫你省電話費啊」、「我也會這樣，不想讓我喜愛的人跟我說話有負擔」、「貼心，替你省電話費」。不過原PO則透露，他們是透過IG講電話。

也有些網友提到另外2種可能性，「我個人的狀況是，我的手機只要接別人打來的電話，雙方都會聽不清楚，但我打出去的就沒問題」、「有的耳機跟手機相容性沒那麼好，要自己打出去的電話才連得到」、「我不確定是不是這個原因，我有設定勿擾，但因為電腦有登入，這期間有人打電話給我，我電腦會響而手機根本不會跳出來，我只能掛掉電腦上的電話，再用手機回撥」、「我個人蠻常開勿擾模式，女朋友LINE打來，手機不會響，但是電腦LINE會響，所以我都會掛掉回撥」。