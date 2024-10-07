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Dcard大書婚內出軌！粉絲「點名1事」更心寒　網吵翻：別為難同事

▲▼ 。（圖／翻攝自大書IG）

▲大書承認離婚，並退出團隊。（圖／翻攝自IG／大書）

記者周亭瑋／綜合報導

「Dcard Video」大書日前遭前妻爆料婚內出軌，對象還是公司的正妹新人，儘管他宣布退出團隊，輿論風波仍持續擴大。一名粉絲錯愕表示，感覺其他成員似乎早知曉此事，卻仍能平常心對待，若是她可能就無法共事了。這番話掀起熱議，但不少人直言，「不要為難他們好嗎？就是同事而已。」

網友在Threads發文感嘆，「看電車痴漢才開始喜歡Dcard Video，比起大書出軌，讓我更意外的是，其他成員好像早就知道，但還能平常心面對。

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原PO直言，若是她可能會對這個人感到失望，進而無法跟對方一起工作，「還是...是我這個人太雞X？連算命師都說我太有個性。」

對此，有粉絲感同身受，心寒表示「我同意，而且有一集是離職員工回娘家，是大書開車去接Una（車上也還有其他成員），還有一段是Una跟大書拜年，男生笑得根本色員外，現在回頭看覺得很恐怖，D卡團隊是在湊對，讓他們在影片裡放閃嗎？所以看完讓人覺得很失望。」

不過，大多網友認為，「失望還是要面對工作，你在影片上看到的也只是影片上的樣子」、「為了賺錢討生活，他們也不過是受聘於低卡的員工，不要為難他們了好嗎？也許早就簽保密協議了」、「上班同事，下班不認識，反正就賺一份薪水而已，頂多做做樣子，至於私下這種人還是別太好」、「人有很多面向，他在感情上是渣男，不代表他不會是個好朋友／同事，畢竟也共事這麼多年了，很難關係說斷就斷，就看能不能接受了」、「覺得他們應該私下幾個也是分派系討論吧！各公司都是這樣的，表面和樂融融，私下狂講八卦」。

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