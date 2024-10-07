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現代人道德感低落？他感慨「出軌變成常態」　網曝1原因：社會病了

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲原PO也曾被劈腿過。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「Dcard Video」團隊成員之一大書遭前妻爆料婚內出軌，且對象是公司正妹新人，對此，大書發文致歉，並宣布退出團隊，但風波仍持續擴大。有網友感慨，自己也曾被另一半劈腿，看到大書出軌的事情，加上另一位Dcard女員工被交往11年的男友劈腿，驚呼「出軌現在是常態了嗎？」對此，許多網友有感。

有網友在Dcard發文，看到大書出軌風波，以及幾個月前有另一位Dcard員工被11年男友劈腿，讓也曾經被女友劈腿的他深思，「現在出軌是不是已經是常態了？」不禁思考「不被愛的才是第三者」這句話是否才是真理。

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原PO坦言，自己是多年的Dcard忠實粉絲，記得在多部影片中，大書曾分享感情觀，以及與另一半的互動，另一名女員工也曾說很信任交往11年的男友，「結果現在回頭一看，大書營造出的形象成了笑話，女員工的信任被狠狠踐踏在地上。」

他認為這個世界是不公平的，出軌的人仍然能瀟灑地前進，「而受害的那一方呢？」大書的前妻痛苦隱忍了2年才揭發一切，女員工則是情緒崩潰，必須暫時離開職場，「這世界真的有夠可笑。」

貼文曝光，不少網友點頭，「看到太多太多劈腿的案例，害我現在談個戀愛都很害怕」、「真的會覺得這個社會病了，大家的道德底線越來越低，自控能力越來越差，將責任感這種東西視為糞土」、「與其說流行出軌，不如說個人主義盛行的後果吧，現代人明顯沒有上一代人明確，認為交往就等同結婚生子的概念，加上性觀念比以前開放」。

不過也有網友指出，只是倖存者偏差，「感情順利的不會特地發文，但感情不順通常都會」、「畢竟『幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸』，比起千篇一律的日常故事大家更偏好傳唱曲折離奇的感情事件，所以不幸的感情才更容易被大家看到及聽到，進而才會有這種感覺」。

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