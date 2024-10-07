他換新平板「爸媽贊助3萬」　姊喊偏心！網吵翻：是你愛計較

▲原PO要換新平板。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣算偏心嗎？一名男網友發文透露，他因為讀書需要，有意買平板，所以父母就贊助了3萬元，然而同樣想換平板的姊姊，因為被爸媽拒絕補助，就覺得不公平。但他認為，姊姊買平板不是為了讀書，且姊姊過去戴牙套也花了十幾萬，每個人需求本來就不同，不應計較這種小錢。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「爸媽給錢讓我買平板姊姊很不爽」為標題發文，提到他最近要買平板，所以爸媽就贊助3萬元。姊姊得知後，也想要換新平板，結果因為爸媽要她用自己的錢，她就說爸媽偏心、不公平。

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原PO表示，他因為暑假當兵，無法打工賺錢，姊姊則是當家教，賺了很多錢，想不到現在卻為了3萬元一直吵，讓他覺得很煩。他也說，自己之所以要買平板，是因為讀書需要，至於姊姊則是買來玩的，所以爸媽的決定應該算是合理的差別待遇。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你姊有本事賺比你多，那是她厲害，但不是你父母偏心的藉口」、「看起來是你比較愛計較，明面上看就是你爸媽偏心，不管是當兵還是家教都是社會給的不是你爸媽」、「爸媽的確是偏心，怎麼了嗎」、「確實偏心啊，她能接到家教賺錢那是她的本事，不是父母偏心的藉口好嗎」。不過也有網友質疑，「認真的還反串？」

原PO則在文章中補充，如果真的什麼錢都要計較，那他當兵時，爸媽也有帶姊姊出國玩，而且姊姊戴牙套就花了10幾萬元，爸媽是不是也要給他10幾萬元才公平？每個人的需求本來就不一樣。