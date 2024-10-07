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北東雨彈連炸3天「下最大時間曝」　最快周三有颱風

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▲東北季風增強，北部及東部降雨機率增加並較為頻繁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風來襲，天氣轉涼降溫，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天台灣附近的東北季風增強，北部及東部降雨機率增加並較為頻繁，大台北、基隆及宜蘭降雨顯著，累積雨量甚至是豪雨可能，留意今晚起至明、後天降雨變化。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天受北方高壓逐漸南下影響，台灣附近的東北季風也將隨之增強，北部及東部氣溫將略微下降，預測高溫約28至30度，低溫約22至24度，降雨機率逐漸增加並雨勢可能較為頻繁。

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他指出，相較之下，背風面的中南部受到影響較小，維持晴時多雲天氣，高溫約31至34度，低溫約23至25度，午後熱對流帶來短暫陣雨或雷雨可能，尤其南部山區都是有瞬間較大雨勢發生機會。外出活動時建議攜帶雨具並適當增減衣物。

林孝儒說，明、後天將持續受東北季風及其水氣影響，北部及東部為陰有短暫陣雨天氣，中南部晴或多雲，午後熱對流短暫雷陣雨的天氣型態。根據目前預報顯示大台北、基隆及宜蘭等迎風地區的降雨影響將較顯著，累積雨量有機會達大雨或甚至是豪雨可能，特別要留意今晚起至明後兩日的降雨變化。

他說，周四、周五東北季風持續影響，不過環境水氣將有減少的趨勢，北部及東部降雨可望減緩，中南部午後山區熱對流降雨情況逐漸減少。周末台灣受高壓迴流東北至偏東風影響，屆時將有風速增強及水氣增多的趨勢，因此預測北部及東部又會是陰有短暫陣雨的天氣，中南部午後山區仍有熱對流發展帶來降雨可能

至於熱帶系統發展的情形，林孝儒表示，目前台灣東南方遠洋面有一熱帶性低氣壓正在發展，預測未來將持續朝北方往日本以東洋面前進，最快周三有機會增強為今年第19號颱風「百里嘉」，由於距離台灣遙遠，不會有天氣影響的。

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