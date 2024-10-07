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揭密真主黨呼叫器爆炸案！　華郵：台灣金阿波羅「真的不知情」

▲▼ 「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

▲金阿波羅（Gold Apollo）董事長許清光澄清，爆炸呼叫器非台灣製作。（圖／記者黃宥寧翻攝、翻攝自X）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

黎巴嫩真主黨人通訊裝置上月集體爆炸一案撲朔迷離，華郵訪問以色列、黎巴嫩、美國及阿拉伯國家官員後，獲知更多以色列情治機構長年布局的相關新細節，據悉台灣呼叫器廠商金阿波羅對以色列計畫並不知情。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，根據以色列、中東及美國知情官員，以色列引爆真主黨（Hezbollah）呼叫器行動的點子源於2022年，部分計畫在以哈戰爭爆發逾1年前便開始實施。

在伊朗支持的6個反以色列民兵組織中，真主黨最為強大，隨著真主黨為已能以數以萬計飛彈精準打擊以色列城市的軍火庫增添新武器，以色列官員日益感到焦慮。

▲▼ 金阿波羅。（圖／記者黃宥寧攝）

▲台灣呼叫器廠商金阿波羅。（圖／記者黃宥寧攝）

以色列情治機構「摩薩德」（Mossad）多年來透過電子監控與線民致力滲透真主黨。隨著時間過去，真主黨領袖開始擔心遭以色列監控與駭入，並憂慮就連一般手機都可能成為以色列控制的竊聽及追蹤裝置。

官員指出，通訊版「特洛伊木馬」的點子因此應運而生。在真主黨尋找防駭方式傳遞訊息之際，摩薩德想出一個詭計，讓真主黨採購由摩薩德設計、在以色列組裝的設備。

這項計畫的第一部分是對講機誘殺裝置，摩薩德從2015年開始將其引進黎巴嫩。這種雙向行動無線電內含特大號電池組、隱藏式炸藥，還有讓以色列得以完全監控真主黨通訊的傳輸系統。

官員談到，以色列這9年來滿足於竊聽真主黨，同時保留在未來發生危機時將對講機變成炸彈的選項。接著新機會伴隨新潮產品出現，也就是埋有強力炸藥的小型呼叫器。諷刺的是，真主黨間接向以色列採購這些設備，付錢買下這些日後將殺傷自身許多成員的小型炸彈。

由於真主黨領袖相當警惕潛在破壞行動，呼叫器不可來自以色列、美國或其他任何以色列盟友。因此2023年，真主黨開始收到推銷台灣品牌金阿波羅呼叫器的資訊。這家台灣公司的商標與產品線相當知名，產品遍及全球，且與以色列或猶太人利益沒有明顯聯繫。受訪官員指出，金阿波羅對以色列計畫並不知情。

負責推銷的是一名真主黨信任且與金阿波羅有聯繫的女性行銷人員。官員婉拒揭露其身分和國籍，她是金阿波羅前中東銷售代表，自己創立公司並獲得販售金阿波羅品牌系列呼叫器許可。2023年，她向真主黨提出交易，推銷她公司販售的其中一項產品：堅固可靠的AR924機種呼叫器。

知悉行動細節的一名以色列官員說：「她是與真主黨聯絡的人，並向他們說明為何裝配更大電池的大型呼叫器優於原本型號。」此人指出，AR924主要賣點之一在於「能用電線充電。而且電池壽命更長」。

▲▼黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器和對講機在17日和18日接連齊爆，造成至少37人死亡，約3000人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲真主黨成員所使用的呼叫器和對講機在9月17日和18日接連齊爆，造成至少37人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

根據受訪官員，如同外界最後所知，實際上這些裝置是交由外包製造，前述行銷人員對相關行動並不知情，也不知道呼叫器是在摩薩德監督下於以色列組裝。摩薩德呼叫器的重量每個不到85公克，且電池組藏有少量強力炸藥。

根據官員，炸彈部件被精心隱藏，即使拆開裝置也難以察覺。以色列官員相信，真主黨確實曾將部分呼叫器拆開，甚至可能進行X光檢查。

同樣無形的是摩薩德的遙控能力，它發出的電子訊號可同時引爆數以千計的裝置。不過，為確保造成最大程度傷害，查看加密訊息所需的特殊兩步驟也可引爆炸彈。

一名官員說：「你必須按住兩個按鈕才能閱讀訊息。」這得用雙手才能辦到，根據此人，使用者雙手在隨後的爆炸中幾乎肯定會受傷，並因此「無法作戰」。

以色列大部分民選高階官員直到9月12日才得知此事，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）那天召集情報顧問開會，討論針對真主黨的潛在行動。

據稱摩薩德官員首度透露自己最機密的行動之一，當時已有數以千計名真主黨成員持有以色列的呼叫器誘殺裝置。

摩薩德官員也談到他們的長期擔憂：隨著黎巴嫩南部危機事態升高，炸藥被發現風險漸增。多年精心策劃的欺敵計謀恐迅速前功盡棄。

▲▼ 黎巴嫩貝魯特醫院裡有許多失去眼睛、斷手的患者。（圖／路透）

▲黎巴嫩貝魯特醫院裡有許多失去眼睛、斷手的患者。（圖／路透）

官員透露，以色列安全部門爆發激烈辯論。包含尼坦雅胡在內，每個人都承認這能重創真主黨，但或許也會引發敵人激烈反應，包括倖存的真主黨領袖發動大規模報復性飛彈襲擊，伊朗也可能加入衝突。

以色列一些官員警告，這麼做恐使與真主黨的衝突全面升級，但其他官員看到「以更激烈手段」打破現狀的機會，持此論點的主要是摩薩德官員。

尼坦雅胡最終批准，在這些裝置能導致最大傷害時引爆炸藥。接下來一週，摩薩德開始準備相關工作。

同時，以色列關於真主黨的辯論擴及另一重大目標：真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）本人。

摩薩德多年來一直掌控納斯拉勒在黎巴嫩的蹤跡，並密切追蹤他的活動。然而，由於確信暗殺他將導致與真主黨甚至伊朗全面開戰，以色列按捺開火。美國外交官則持續敦促納斯拉勒與以色列達成停火協議，希望促使真主黨戰士撤出黎巴嫩南部，停止威脅以色列北部邊境附近居民。

以色列高階官員也聲稱支持停火提議，但納斯拉勒一直拒絕同意，堅持加薩走廊（Gaza Strip）必須先停火。儘管如此，以色列當局仍對鎖定納斯拉勒抱持猶豫態度，直到尼坦雅胡上月前往紐約出席聯合國大會時下令空襲真主黨在貝魯特的指揮中心，才擊斃納斯拉勒。

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