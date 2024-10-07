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西螺大橋藝陣文化祭眾神會螺陽　600秒高空煙火祈福「太平」　

▲2024西螺大橋藝陣文化季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺大橋藝陣文化季，雲林縣長張麗善親扶西螺福興宮媽祖轎步上西螺大橋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024西螺大橋藝陣文化祭」昨（7）日晚間在雲林西螺福興宮與彰化溪州水尾震威宮攜手帶領下，雲彰二縣數十間宮廟下午出動神尊遶境，齊聚大橋第16拱處大會香。雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美親扶媽祖轎並一同團拜祈福，與上萬遊客、鄉親觀賞璀璨的600秒國慶暖場焰火，活動聲勢浩大，熱鬧非凡。

▲2024西螺大橋藝陣文化季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺大橋藝陣文化季，雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美親扶媽祖轎並一同團拜祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，「西螺大橋藝陣文化祭」已邁入第三屆，活動第一日安排豐富的表演，呈現雲林宗教大縣豐厚的文化底蘊，再由雲彰二縣合作數十間宮廟出動繞境，凸顯西螺大橋「媽祖大橋」的讚譽，西螺大橋不僅僅是交通要道，串接雲彰南北二縣的情誼，更是讓台灣傳統宗教信仰延續的重要象徵。

▲2024西螺大橋藝陣文化季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲濁水溪兩岸數十宮廟眾神與西螺福興宮太平媽祖齊聚西螺大橋大會香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

彰化縣長王美惠致詞表示，西螺大橋牽著雲林與彰化，關係密切，更是北台灣跟南台灣很重要的一個交通樞紐，今年是通車71週年，也是兩縣在這裡合辦祈福的第3年，透過眾神尊的護力，相信自助人助天助下求來國泰民安，也透過宗教及文化的交流與活動，帶動地方的繁榮與發展，國慶日除了到雲林看焰火，也歡迎跨過西螺大橋來彰化走走。

▲2024西螺大橋藝陣文化季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024西螺大橋藝陣文化季，雲彰二縣數十間宮廟與西螺福興宮齊聚大橋第16拱處大會香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
雲林縣政府文觀處長陳璧君表示，西螺大橋對台灣傳統宗教而言意義非凡，是媽祖遶境必經之路，大甲媽、白沙屯皆路經西螺大橋庇佑雲林彰化各地，今年延續辦理會香祈福活動，安排M.I.T Drill Team職業操槍隊與老塗獅接駕展演，再由濁水溪兩岸數十間宮廟神尊齊聚大橋第16拱處會香團拜，最後施放600秒焰火秀，讓與會民眾深刻體驗媽祖傳統信仰與國慶盛會的喜悅。

▲2024西螺大橋藝陣文化季。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺大橋藝陣文化季600秒焰火秀，讓與會民眾深刻體驗媽祖傳統信仰與國慶盛會的喜悅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

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►2024西螺大橋藝陣文化祭　加碼攝影比賽！　總獎金逾10萬

►600秒國慶暖場焰火秀在西螺　2024藝陣文化祭10／5、6盛大登場

►「國慶在雲林祈福好台灣」　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

 

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西螺大橋西螺大橋藝陣文化祭高空煙火大會香雲林西螺福興宮

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