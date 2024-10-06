西螺大橋藝陣文化祭開幕　百人火把遊行點燃「祈福」

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024西螺大橋藝陣文化祭」今（5）日在西螺大橋盛大舉行，活動首日由新竹聯豐戰獅鼓陣震撼開場，在藝響台灣劇團官將舞陣以及雲火INFERNO火舞精彩表演令現場民眾驚呼連連，主舞台上台語歌手許志豪獻唱，精彩的視覺震撼饗宴驚艷現場嘉賓與群眾，將氣氛帶上高潮。

▲上百遊客、鄉親，一同與縣長張麗善、文觀處長陳璧君等貴賓舉起火把一同慢步遊行西螺大橋。（圖／記者蔡佩旻攝）

在開幕式雲火火舞表演後，齊聚上百遊客、鄉親，一同與縣長張麗善、文觀處長陳璧君等貴賓舉起火把一同慢步遊行西螺大橋，並在橋中第16墩點燃聖火台，啟動林國慶大師設計主視覺翻轉字體「國慶在雲林‧祈福好臺灣」中的「祈福」、「雲林」翻轉字的焰火瀑布秀，場面熱鬧萬分。

▲「2024西螺大橋藝陣文化祭」今日在西螺大橋盛大舉行，現場熱鬧非凡。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，「今年舉辦時間適逢國慶焰火在雲林，首日活動豐富的表演與儀式，彰顯雲林作為宗教大縣雄厚的媽祖文化底蘊。此外，縣府為了宣傳本次活動，還提供限量主視覺精美悠遊卡，卡面上有林國慶大師的「國慶在雲林‧祈福好臺灣」創意字樣外，還印上客製化編號，民眾在活動二日於西螺商圈中掛有國旗店家消費，集滿點數即可有機會兌換到限量卡片。

▲與縣長張麗善、文觀處長陳璧君等貴賓舉起火把，於西螺大橋中第16墩點燃聖火台，啟動林國慶大師設計主視覺。（圖／記者蔡佩旻攝）

文觀處長陳璧君表示，除了精彩活動與限量宣導品外，還有在地優質豬肉與米香美食供民眾現場享用，雲林縣肉品市場股份有限公司以及西螺鎮農會將於活動二日現場提供1000份魯肉飯及貢丸湯供民眾免費享用。

▲新竹聯豐戰獅鼓陣震撼開場。（圖／記者蔡佩旻攝）

文觀處強調，活動第一日帶來震撼藝陣演出與火把上橋儀式後，緊接著第二日是聲勢浩大的請神會香與焰火活動，將由西螺福興宮率領在地宮廟請神遶境，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊與老塗獅的接駕展演，接駕儀式後各廟宇上橋舉行團拜大會香，並施放600秒國慶暖場焰火秀，壯麗璀璨焰火將照耀西螺夜空，邀請鄉親不要錯過。

▲台語歌手許志豪獻唱，精彩的視覺震撼饗宴驚艷現場嘉賓與群眾，將氣氛帶上高潮。（圖／記者蔡佩旻攝）