祥圃實業領軍安衛家族成立　助推升雲林企業安全衛生標準

▲縣長張麗善為祥圃安衛家族授旗，加速推動友善職場。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

祥圃實業公司及豐田產業園區19家廠商，組成祥圃安衛家族，共同致力改善工作環境，推動職場安全。雲林縣長張麗善今（4）日出席祥圃安衛家族成立大會暨捐贈長青食堂肉品活動，感謝祥圃實業攜手參與廠商齊心提供勞工更安全衛生工作環境，縣府與廠商公私合作，打造友善職場，勞資雙贏。

縣長張麗善表示，縣府積極推動友善職場，感謝祥團實業願意擔任核心企業，攜手豐田工業園區內其他19家企業成立核心家族，分享職業安全衛生資訊，與專業經驗，落實企業責任，讓勞工能夠獲得友善妥適的照顧。並感謝祥團實業捐贈大埤鄉、斗南鎮、古坑鄉、土庫鎮、元長鄉共42處長青食堂、1866包肉品，實踐 SDGs終結貧窮、消除飢餓、健康與福祉與責任消費及生產等指標。

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處張世忠處長表示，中小企業是指勞工人數在100人以下公司。勞動部結合地方政府及統籌支援單位及在地中小企業，由在地指標企業擔任「核心企業」領頭羊的角色，成立各縣市安衛家族。成員間透過經驗交流傳承，與大廠帶小廠方式，相互觀摩學習，達成職場減災目標。

祥圃安衛家族以祥圃實業擔任家族龍頭，成員包括味王股份有限公司豐田廠、合美電機股份有限公司、嘉一鋼鐵股份有限公司、政德製藥股份有限公司、博翔機械工業有限公司、猛展鋼鐵工業股份有限公司雲林廠、德聿佳工業股份有限公司、品勝股份有限公司、永煜科技有限公司、六佳塑膠工業股份有限公司、浩閔有限公司、昌興機械股份有限公司、沅晟實業有限公司、豐田科技股份有限公司、統億資源回收有限公司、豐田科技股份有限公司三廠、豐田科技股份有限公司四廠、福麥機械設備有限公司、旭光薄膜科技股份有限公司豐田廠等19家企業。

▲祥圃實業公司及豐田產業園區19家廠商，組成祥圃安衛家族，共同致力改善工作環境，推動職場安全。（圖／記者蔡佩旻攝）