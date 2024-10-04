雲林國慶焰火10日登場　慶籌會曝：施放時長41分鐘、近3萬發

▲國慶焰火10日將在雲林虎尾高鐵特定區登場。點圖放大。（圖／慶籌會提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國慶籌備委員會於今（4日）上午召開記者會，立法院長、慶籌會主任委員韓國瑜表示，今年國慶焰火系列表演活動，將在10日晚上8點在雲林虎尾高鐵特定區施放。據了解，本次焰火數量高達近3萬發，施放時間長達41分鐘，並有管弦樂團結合高空焰火，現場交織一曲曲動人的國慶詩篇，還有藝人歌唱及無人機等主題表演，相當精采可期。

雲林縣副縣長謝淑亞提到，10月10日國慶焰火將在雲林虎尾高鐵特定區登場，雲林縣府也精心規劃「慢遊雲林饗雙十」國慶焰火系列活動，包括，10月5、6日有西螺大橋藝陣文化祭、10月11日至13日有國際偶戲節，以及19日到21日農機暨資材展與中臺灣農產品展售會，10月25、26日還有台灣咖啡節。

此外，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜說明，這是雲林縣政府首次承辦國慶焰火，施放現場特別邀請樂興之時規劃50人管絃樂團，演奏創作國慶焰火在雲林主題曲，晚會現場還會有雲林著名的霹靂布袋戲，帶給大、小朋友懷舊的視覺饗宴，以及雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等華麗演出。

韓國瑜進一步說明，接著會以400台無人機在夜空進行一系列排演，多元主題包含素還真出場、神明祈福保庇臺灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、雲林在地農業良品、西螺大橋、114全國運動會在雲林、國旗飄揚等共10款展演伴焰火閃耀600秒，秒秒精彩。

謝淑亞則補充，為方便民眾觀賞璀璨焰火秀，雲林縣政府今年規劃11處推薦觀賞點，包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路－堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村，都可遠眺看到最璀璨的焰火秀，也會在「雲林縣政府」及「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁上同步直播，歡迎大家線上觀看。

最後，雲林縣政府提醒，國慶焰火施放地點緊鄰雲林高鐵站，鼓勵民眾搭高鐵來看焰火，縣府也另外規劃4條免費接駁路線，乘車點分別在斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站及北港好庫文化園區，歡迎民眾多利用大眾運輸轉乘，省時又便利，免除塞車及尋找停車空間之困擾。

▼國慶焰火10日將在雲林虎尾高鐵特定區登場。點圖放大。（圖／慶籌會提供）