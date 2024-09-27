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2024西螺大橋藝陣文化祭　加碼攝影比賽！　總獎金逾10萬

▲「西螺大橋藝陣文化祭」10月5、6日盛大舉行，活動首日將有藝響台灣劇團官將舞陣，今年加碼舉辦「攝影比賽」，總獎金達10多萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「西螺大橋藝陣文化祭」10月5、6日盛大舉行，活動首日將有藝響台灣劇團官將舞陣，今年加碼舉辦「攝影比賽」，總獎金達10多萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「西螺大橋藝陣文化祭」今年邁入第三屆，將於10月5、6日西螺盛大舉行，二日活動精彩連連，活動首日將有新竹聯豐戰獅鼓陣、藝響台灣劇團官將舞陣以及雲火INFERNO火舞表演，還有知名台語歌手許志豪獻唱，精彩的視覺震撼饗宴絕對不能錯過。

開幕夜將有火把遊行上橋，並在第16橋墩齊聚點燃聖火台，啟動主視覺「國慶在雲林‧祈福好臺灣」翻轉字的焰火瀑布秀。隔日則由西螺福興宮率領在地宮廟請神遶境，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊與老塗獅的接駕展演，接駕儀式後各廟宇上橋舉行團拜大會香，並施放600秒國慶暖場焰火秀，壯麗璀璨焰火將照耀西螺夜空，為中華民國慶生，為台灣祈福。

現場豐富表演儀式外，還有精美限量禮品贈送現場群眾，包含悠遊卡、充氣螢光棒與露營摺疊椅，民眾須現場打卡或消費才有機會取得禮品。除了精彩活動與限量宣導品外，還有來自雲林在地優質豬肉與米香美食也絕對不容錯過，雲林縣肉品市場股份有限公司以及西螺鎮農會將於活動二日現場提供1000份魯肉飯及貢丸湯供民眾免費享用，發完為止。
 
另外，今年加碼舉辦「2024年西螺大橋藝陣文化祭攝影比賽」，金獎新台幣3萬元，總獎金達10多萬，歡迎全國民眾用鏡頭定格捕捉精彩畫面投件參賽。此次攝影比賽拍攝主題以兩天系列活動為題材，表現出藝陣文化祭的人文特色、西螺大橋高空煙火等精彩瞬間，以各角度呈現所蘊含的魅力及震撼人心、溫馨的畫面。

拍攝時間為5、6日，收件時間為10月10日至10月25日，比賽獎勵：金獎1名，獎金3萬元。銀獎1名，獎金2萬元。銅獎1名，獎金1萬元。優選10名，各得獎金2000元。佳作30名，各得獎金1000元。二天活動皆於下午3時開始於西螺大橋與大橋東側廣場舉行。

▲「西螺大橋藝陣文化祭」10月5、6日盛大舉行，活動首日將有藝響台灣劇團官將舞陣，今年加碼舉辦「攝影比賽」，總獎金達10多萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「西螺大橋藝陣文化祭」10月5、6日盛大舉行，活動首日將有藝響台灣劇團官將舞陣，今年加碼舉辦「攝影比賽」，總獎金達10多萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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