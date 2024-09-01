「國慶在雲林祈福好台灣」　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

▲「2024年西螺大橋藝陣文化祭」主視覺圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024年西螺大橋藝陣文化祭」今年邁入第三屆，將於10月5、6日在西螺大橋舉行。繼2023年藝陣文化祭慶祝西螺大橋通車70周年，參與國際獎項協會IAA MUSE Design Awards一舉拿下Event - Cultural Even(文化活動)及Event - Celebration Event(節慶活動)兩項金獎殊榮，今年西螺藝陣文化祭將再帶來新面貌。

「2024年西螺大橋藝陣文化祭」主視覺圖，圖中創意字體是此次活動設計特地邀請知名「漢字翻轉」設計師林國慶大師操刀設計，配合今年國慶焰火在雲林施放，以「國慶在雲林‧祈福好台灣」十個字作翻轉設計，為藝陣活動及國慶焰火進行宣傳。

林國慶老師是台灣知名「字體反轉」設計師，將漢字翻轉、鏡像、字形相對立閲讀，為漢字帶來視覺性的衝擊體驗。此次受邀設計此活動字體，精心設計「國慶在雲林」、「祈福好台灣」字體，無論正看或是反轉180度都能閱讀，饒富創新設計的趣味，令人耳目一新充滿驚奇。

文化觀光處長陳璧君表示，此次主視覺設計除了翻轉字體外，另外搭配藝陣文化祭活動─焰火與雲林地景─大橋之意象作為發想，西螺大橋至今通車已71年，為雲林最具代表性的意象之一，此設計將大橋的本體及倒映結構與聖筊外型作結合，傳達西螺大橋是連結台灣南北媽祖信仰的要道以及彰顯雲林是宗教大縣的精神，同時透過此活動為中華民國慶生，為台灣祈福。