白車縮成一半畫面曝！2次事故遭賓士追撞　29歲副駕男重創亡

▲白色轎車不明原因擦撞護欄停駛路邊，遭後方賓士休旅車追撞，造成白車副駕駛座蘇姓男子傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻、白珈陽／雲林報導

國道一號北上232.7公里西螺段，4日上午8時許發生賓士休旅車與轎車碰撞事故，警方調查，白色轎車先是不明原因擦撞內側護欄停駛於內側車道，後方的賓士車疑未注意車前狀況而追撞，造成自小客車29歲蘇姓乘客頭部重創、傷重不治，車內其他3名駕駛乘客受傷。詳細肇事原因由警方進一步釐清。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，蘇姓男子（33歲）今日上午8時47分，駕駛自小客車於國道一號北上232.7K處，不明原因擦撞內側護欄後停於內側車道，遭後方賓士GLC休旅車追撞。

▲▼白車遭黑色賓士休旅車追撞，兩車受損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



蘇男車內一共4人，車禍造成自小客車車尾嚴重受損，另一名蘇姓副駕乘客頭部遭受撞擊，送往雲林基督教醫院搶救仍傷重不治；後座右側乘客鄭姓男子（31歲）腿部骨折、駕駛蘇男及後座左側乘客莊姓男子（37歲）受到輕傷。賓士休旅車內4人則無受傷。

警方對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕行為。詳細肇事原因及經過，警方正在調查釐清。

國道警察呼籲，用路人如有發生事故無人受傷車輛尚能移動，應先於後方做好警戒並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故之發生。開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。