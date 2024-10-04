　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白車縮成一半畫面曝！2次事故遭賓士追撞　29歲副駕男重創亡

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色轎車不明原因擦撞護欄停駛路邊，遭後方賓士休旅車追撞，造成白車副駕駛座蘇姓男子傷重不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、白珈陽／雲林報導

國道一號北上232.7公里西螺段，4日上午8時許發生賓士休旅車與轎車碰撞事故，警方調查，白色轎車先是不明原因擦撞內側護欄停駛於內側車道，後方的賓士車疑未注意車前狀況而追撞，造成自小客車29歲蘇姓乘客頭部重創、傷重不治，車內其他3名駕駛乘客受傷。詳細肇事原因由警方進一步釐清。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，蘇姓男子（33歲）今日上午8時47分，駕駛自小客車於國道一號北上232.7K處，不明原因擦撞內側護欄後停於內側車道，遭後方賓士GLC休旅車追撞。

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼白車遭黑色賓士休旅車追撞，兩車受損嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蘇男車內一共4人，車禍造成自小客車車尾嚴重受損，另一名蘇姓副駕乘客頭部遭受撞擊，送往雲林基督教醫院搶救仍傷重不治；後座右側乘客鄭姓男子（31歲）腿部骨折、駕駛蘇男及後座左側乘客莊姓男子（37歲）受到輕傷。賓士休旅車內4人則無受傷。

警方對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕行為。詳細肇事原因及經過，警方正在調查釐清。

國道警察呼籲，用路人如有發生事故無人受傷車輛尚能移動，應先於後方做好警戒並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故之發生。開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

ET快訊
《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！不見楊繡惠…傳一刀不剪播
快訊／新北雞舍全面燃燒！　烈焰黑煙沖天
快訊／大雷雨再襲新北　國家警報又響
颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫開診傻了：一早就來4個
快訊／山陀兒重創高雄　空拍畫面曝光
快訊／大排突暴漲！　1死1傷
醫院大火下修至8死　原因曝光
江蕙明復出唱3首歌　大巨蛋國慶晚會登台20分鐘
柯以柔離婚7年認愛曬甜照　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿美家園聯外道嚴重坍方！180人恐斷糧　新北市府「繩索送物資」

喪屍煙彈3個月害2警喪命！行政院列3級毒品　警2個月剿滅18分裝場

北市遭割頸男醒來了！曝「2人從身旁走過」　警鎖定拾荒男追查

快訊／新北五股鐵皮倉庫火警！烈焰黑煙沖天　警消緊急救援

桃機3航廈意外！工人誤入作業半徑被夾死　2包商過失致死罪起訴

想出國參加兒子婚禮「最貪公務員」聲請解除境管　被法院打槍

山陀兒重創高雄空拍畫面曝！停車場變廢墟…一排店家屋頂沒了

快訊／大排水暴漲！台東知本2男為清樹葉落水　1死1傷

山陀兒狂虐龜山島！普陀巖廣場變池塘　土石流淹沒南北岸碼頭

快訊／當應曉薇助理「領威京薪水」！吳順民羈押37天首度被提訊

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

阿美家園聯外道嚴重坍方！180人恐斷糧　新北市府「繩索送物資」

喪屍煙彈3個月害2警喪命！行政院列3級毒品　警2個月剿滅18分裝場

北市遭割頸男醒來了！曝「2人從身旁走過」　警鎖定拾荒男追查

快訊／新北五股鐵皮倉庫火警！烈焰黑煙沖天　警消緊急救援

桃機3航廈意外！工人誤入作業半徑被夾死　2包商過失致死罪起訴

想出國參加兒子婚禮「最貪公務員」聲請解除境管　被法院打槍

山陀兒重創高雄空拍畫面曝！停車場變廢墟…一排店家屋頂沒了

快訊／大排水暴漲！台東知本2男為清樹葉落水　1死1傷

山陀兒狂虐龜山島！普陀巖廣場變池塘　土石流淹沒南北岸碼頭

快訊／當應曉薇助理「領威京薪水」！吳順民羈押37天首度被提訊

諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

阿美家園聯外道嚴重坍方！180人恐斷糧　新北市府「繩索送物資」

喪屍煙彈3個月害2警喪命！行政院列3級毒品　警2個月剿滅18分裝場

山陀兒颱風過境台南傳零星災情 　工務局迅速排除恢復市容

富威電力攜手旭威認證　串聯AI智慧綠電與碳管理永續服務

獨／宜蘭逾40年「皇佳牛排」明年2月熄燈　業者：萬物皆漲難生存

NBA、WNBA史上最強新秀同年閃耀？　美媒狂讚溫班亞瑪、克拉克

蘋果未推摺疊機原因曝！這問題一直解決不了　網傳2027年才能上市

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

泓德能源布局台、日、澳、菲　推出智慧電力交易平台

短褲妹闖紅燈講電話＋走台步　惹怒全場：別出來害人

社會熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

小7店員「肉身擋玻璃門」住戶嚇壞

張友驊「跌倒命危」　吳興街影像曝光

空拍畫面曝！基隆天外天焚化爐山崩

即／賓士國1追撞奪命！轎車1人死亡3輕重傷

基隆新豐街大走山！多輛汽機車遭土石掩埋　現場封路

高雄空拍畫面曝！停車場變廢墟…一排店家屋頂沒了

高雄萊爾富遭暴力摧毀　末日場景曝

即／新北女社區墜樓亡　兒崩潰到場認屍

安泰醫院9死相驗結果曝光！　其中7人活活嗆死

即／基隆環保局後方山崩！多車遭埋　附近民宅懸空

即／大排水暴漲！台東知本2男為清樹葉落水　1死1傷

更多熱門

相關新聞

祥圃領軍安衛家族　推升雲林企業安全標準

祥圃領軍安衛家族　推升雲林企業安全標準

祥圃實業公司及豐田產業園區19家廠商，組成祥圃安衛家族，共同致力改善工作環境，推動職場安全。雲林縣長張麗善今（4）日出席祥圃安衛家族成立大會暨捐贈長青食堂肉品活動，感謝祥圃實業攜手參與廠商齊心提供勞工更安全衛生工作環境，縣府與廠商公私合作，打造友善職場，勞資雙贏。

雲林國慶焰火10日登場　慶籌會曝：施放時長41分鐘、近3萬發

雲林國慶焰火10日登場　慶籌會曝：施放時長41分鐘、近3萬發

即／賓士國1追撞奪命！轎車1人死亡3輕重傷

即／賓士國1追撞奪命！轎車1人死亡3輕重傷

金門龍門大鎮前車禍！3女倒地全送醫

金門龍門大鎮前車禍！3女倒地全送醫

悚！轎車被追撞　往前暴衝撞飛路人

悚！轎車被追撞　往前暴衝撞飛路人

關鍵字：

車禍國道一號賓士雲林警方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面