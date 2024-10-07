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「事後丸」擬改為藥局就能買　掀熱議

▲▼賣場,超市,藥局,藥妝,成藥,親子,爸爸,父親,父母,孩子兒童,家庭關係,購物,物價,婦嬰用品。（圖／記者周宸亘攝）

▲藥局。（圖／記者周宸亘攝）

記者張靖榕／綜合報導

為避免非預期懷孕，不少女性會選擇服用俗稱「事後丸」的事後避孕藥，而衛福部食藥署擬將「事後避孕藥Levonorgestrel」從處方藥改為藥局可直接購買的指示藥品，引發台灣婦產科醫學會強烈反對，原因是擔心青少女會誤以為「吃了就不會懷孕」，反而讓危險性行為增加，後果不堪設想。

Levonorgestrel（左炔諾孕酮）為第一代事後避孕藥，屬於單一高劑量黃體素藥物，靠著延遲或抑制排卵以達避孕效果。目前無事前避孕者，仍須由醫師開立處方簽。

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事實上，食藥署早於2016年就通過該藥品轉類，當時即遭許多團體反對，擱置至今8年，直到食藥署今年8月30日邀集醫界開會討論，決議將Levonorgestrel轉為指示藥品。

不過婦產科醫學會強烈反對，認為臨床上表明服用該藥後可能導致經期紊亂，醫師才會要求患者服藥後2周內回診或自行驗孕。

《中國時報》報導，擔任婦產科醫學會祕書長的馬偕醫院婦產科醫師黃建霈指出，該藥成功率為80％，代表每5人仍有1人會避孕失敗，風險還包括可能因子宮外孕大出血。因此婦產科醫學會憂心，若開放為指示用藥，青少女和女性可能誤以為「吃了就避孕」，因此進行危險性行為，衍生出更多問題，因此希望食藥署重新審慎評估。

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