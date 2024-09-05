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藥局搞噱頭！大賣雪花冰+益生菌　摻日本「妙利散」竟是管制藥

▲高雄藥局賣雪花冰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄藥局賣雪花冰，衛生局人員上門稽查。。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市陳姓藥師藥局裡搞噱頭賣「雪花冰」，冰上還灑了日本代購名藥「妙利散」當噱頭，強調富含益生菌，引起部落客上門拍影片一度爆紅，但也引發民眾疑慮，衛生局獲報後前往稽查，發現妙利散是陳姓藥師託友人直接從日本購入，且內含成分有管制藥品，因此依違反藥事法將陳男送辦。高雄地檢署偵辦後，考量陳男坦承犯行且無前科，給予緩起訴，但要他支付公庫5萬元。

今年3月間，近日有美食部落客分享影片「藥局竟賣雪花冰？」，表示到高雄苓雅區一家藥局買藥，竟發現隱藏版的手拿冰，他選了可樂、可爾必思口味，並描述雪花冰打得很細緻，最特別的是，結合藥局還加入益生菌幫助消化。

▲高雄藥局賣雪花冰。（圖／記者許宥孺翻攝）

網友看完不禁疑惑，「合法嗎？」、「好扯居然賣冰！」、「怪怪的啦！加那包我會覺得在吃兒童藥粉」。不過也有網友說「有益生菌也太讚」、「原本以為超商店員是萬能的，看來有人要超越他們了」。

衛生局獲報後前往稽查，發現陳姓藥師販售冰品的器具陳列於營業場所，依食品良好衛生規範準則調查，發現有工作人員未體檢、食材未採先進先出、未保留食材來源相關資料等缺失。依食品安全衛生管理法第8條第1項，要求業者限期改善；若經複查未改善，可處新臺幣6萬元以上罰鍰。

稽查人員除了查獲6項配料過期，就地監督銷毀外，也發現藥局桌檯還放置數包沒有藥品許可證字號的「妙利散」益生菌，包裝疑似就是網紅拍攝影片內出現的益生菌，陳姓藥師坦承，妙利散是託友人從日本直接購入，衛生局於是依違反藥事法將陳男送辦。

雄檢偵辦時，陳男坦承犯行，檢察官考量他無前科，給予緩起訴處分，但要他支付公庫5萬元。

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關鍵字：

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