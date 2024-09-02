阿伯不舒服買成藥...藥局內倒地「說不出話」！一看中風了

▲一名69歲周姓阿伯（黃衣者）在藥局買藥時突然倒地。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

一名69歲周男上月獨自到台中訪友，結果覺得身體不舒服，跑到台灣大道上一間藥局購買成藥，就在等待時，周男突然緩慢倒地，並且無法說話。警消到場，發現周男可能是中風，趕緊將人送醫搶救，後續已恢復意識，無生命危險。

監視器拍下，周男原先正在等候結帳，疑似不舒服坐在椅上，不久身子突然往地面傾倒，藥局內人員受到驚嚇，趕緊通報。藥局人員說，周男倒下後又緩緩起身，還自行要打計程車，上前關心時，周男就無法給予回應。

▲警消到場發現，周男無法說話，應是中風。（圖／記者許權毅翻攝）



警消到場後，先詢問周男年籍資料，他卻只能用手比出4，救護人員見他冒冷汗、手腳冰冷，趕緊初步檢傷，發現他無法應答，認為周男應該是急性腦中風。經送醫搶救，周男才恢復意識，後續也向警方說，前一晚就感覺到不舒服，才會想到藥局買藥，沒想到直接在藥局內中風倒地，很感謝眾人幫忙。

警方提醒，家中有長輩或患有慢性病患的親友，平日要多加予以關懷及協助，隨時留意親友的身體狀況，外出時應有家人陪同，以避免意外發生，如有身體不適請撥打119、110專線，會有警消人員到場協助！