買賣史蒂諾斯處方箋　18病患涉「轉讓毒品」遭約談

▲陳姓醫師(中)涉嫌違法開立處方箋，讓病患付費購買四級管制藥品使度諾斯。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市某私人診所從2019年起，造假病患就診紀錄，開立屬於第四級管制藥品的史蒂諾斯自費處方箋，再販售牟利約2000萬元，診所陳姓醫師等4人日前已遭搜索約談到案，檢察官再根據相關事證，指揮警調單位兵分18路搜索涉案「病患」，2日依涉嫌販賣、轉讓四級毒品等罪嫌，將18人移送台北地檢署偵辦。

台北市衛生局日前接獲檢舉，台北市林森北路上的1間私人診所，平均1個月會開出數百張的史蒂諾斯自費處方箋，再賣給有需要的民眾，拿去藥局領藥，經稽查後函送台北地檢署偵辦，5月間首度指揮調查局台北市調處中山站、台北市警局中山分局發動搜索約談。

專案小組懷疑，這間診所除了陳姓負責醫師以及郭姓醫師輪流看診外，陳姓醫師也會讓沒有醫師資格的兒子參與排診，以假造看診病例的方式，開立史蒂諾斯自費處方箋，估計從2019年到2021年間，販賣處方箋賺進2千萬元。

檢察官張雯芳在首波行動後，諭令陳姓醫師80萬交保、其子60萬交保、診所郭姓醫師20萬交保、藥局蕭姓負責人30萬交保、陳姓醫師女兒則獲請回；2日再次指揮警調單位，搜索約談18名涉案病患，全案持續朝違反《毒品危害防制條例》等罪嫌方向偵辦。